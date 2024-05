Matrimoni, stop ai piatti rotti 

Infrange il rito della ratzia , il sindaco, Settimo Nizzi: con un'ordinanza, firmata ieri, manda in frantumi un’antica tradizione sarda di buon auspicio per uno sposalizio duraturo e prospero. Ma il decoro urbano e l'incolumità dei suoi concittadini contano di più della benedizione dei novelli sposi che si sono appena giurati amore eterno. Da oggi, è vietato rompere i piatti, colmi di riso e petali, ai piedi della coppia appena uscita dal municipio o dai luoghi sacri dopo la celebrazione del matrimonio.

L’ordinanza

«Sebbene rappresenti un significativo momento della nostra tradizione, la rottura dei piatti è causa di pericolo perché ci si può facilmente ferire e tagliare con i cocci che, spesso, vengono abbandonati dai partecipanti nelle strade pubbliche», dice Nizzi. E aggiunge: «Il sistematico abbandono dei frammenti a seguito delle celebrazioni ci ha portato a prevedere la prescrizione perché, oltre a costituire fonte di pericolo per i malcapitati passanti, reca grave pregiudizio al decoro urbano e all'immagine della città». Un intralcio pernicioso, si legge nell'ordinanza, «soprattutto nei mesi estivi nei quali bambini e adulti indossano scarpe aperte o calzature infradito». Immediate le reazioni sui social, tra commenti divertiti, polemici e in difesa di sa ratzia, la misura di Nizzi è l'ultima di una serie di divieti.

Gli altri divieti

Nel territorio comunale, è vietato, anche, far volare in cielo i palloncini gonfiati per le feste, imbrattare muri, facciate e arredi urbani con graffiti non autorizzati, fumare nei tavolini all'aperto di bar e ristoranti e bere alcolici, di qualsiasi gradazione, negli spazi pubblici del centro storico. Inoltre, per contenere gli episodi di disordine pubblico, spesso causati dai fumi dell'alcol, Nizzi ha imposto la chiusura dei minimarket e dei distributori automatici, dalle 20 alle 7 nel quadrilatero della movida cittadina, luoghi, a detta del primo cittadino, di approvvigionamento di bevande alcoliche nelle ore notturne. Il provvedimento è stato al centro di polemiche tra gli esercenti e i residenti, tacciato di sortire l'effetto boomerang di un coprifuoco.

RIPRODUZIONE RISERVATA