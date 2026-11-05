Matrimoni nei parchi: arrivano 7 nuovi spazi per sposarsi in città  

Sette nuovi punti per la celebrazione di matrimoni e unioni civili al di fuori del Municipio. L’elenco delle nuove sedi è stato approvato in Giunta, su proposta della vicesindaca Maria Cristina Mancini. Nello specifico saranno due all’interno del Parco di Monte Urpinu, due al Parco della Musica e tre a Terramaini. I sette spazi si aggiungono al Castello di San Michele, alla Terrazza del Bastione, al Lazzaretto, ai Giardini Pubblici e a cinque punti sulla spiaggia del Poetto. Restano esclusi dal nuovo elenco alcuni punti lungo la spiaggia, l’ex Distilleria, l’anfiteatro di Marina Piccola e l’area sotto il ficus ai Giardini Pubblici. A breve è in programma anche la pubblicazione di una manifestazione di interesse per tutte le strutture private che vorranno ospitare nei propri spazi le celebrazioni. La scelta delle nuove sedi, utilizzabili il sabato con un calendario a rotazione, nasce dalle ricognizioni dei servizi Demografici, basati sulla disponibilità e l’accessibilità dei siti e sulle preferenze manifestate dai futuri sposi.

Tra gli altri via libera della Giunta, su proposta dell’assessore Yuri Marcialis, ci sono anche i 100mila euro, provenienti da risorse regionali, per la manutenzione straordinaria del corpo aggiunto della parrocchia di Santa Lucia, a San Benedetto. Ok anche al progetto esecutivo, su proposta dell’assessore Giuseppe Macciotta, per la posa delle attrezzature in piazza Fratelli Pisu, a Pirri in zona Is Bingias, tra via del Tricolore e via Fosse Ardeatine. Per la realizzazione sono stati stanziati 50mila euro su fondi comunali.

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