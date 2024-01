Matrimoni in spiaggia, il Comune costretto ad aumentare le tariffe 

Sempre più alti i canoni delle concessioni demaniali marittime dovuti alla Regione per celebrare i matrimoni in spiaggia e allora via al ritocco delle tariffe che dovranno pagare i novelli sposi. Lo ha stabilito la Giunta comunale perché, sì, il servizio offerto “promuove il territorio sotto il profilo turistico ma, nello stesso tempo, non può gravare sul bilancio comunale attraverso la destinazione di risorse in maniera non equilibrata”. In base alle nuove tariffe per i non residenti si va da un minimo di cento euro (matrimonio in Municipio) ad un massimo di 1200 euro.

Sempre per ottimizzare le spese le sedi distaccate per le celebrazioni dei matrimoni sono state ridotte da sei a cinque: non c’è più la spiaggia di Torre Salinas “in quanto scelta raramente”. Gli altri cinque luoghi sono Casa dei Candelai (centro storico di Muravera), Torre dei dieci cavalli, la spiaggia di fronte allo scoglio di Peppino e le spiagge di Piscina Rei e Monte Nai. Le richieste dei turisti (ma anche dei residenti) per sposarsi nelle spiagge di Muravera sono in continua crescita. Solo negli ultimi due anni sono stati celebrati venti matrimoni.

