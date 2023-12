Matrimoni e unioni civili, sempre più coppie si dicono sì a Nora 

Con 18.600 euro di introiti complessivi, è positivo il bilancio del 2023 dei matrimoni e unioni civili fuori sede del Comune di Pula. Sono aumentate le coppie che hanno scelto di sposarsi o unirsi civilmente nel Parco archeologico di Nora e sono stabili i numeri della spiaggia di Nora-Sant’Efisio e dello scoglio Rodinis.

Per il 2024 la Giunta comunale ha deciso di offrire un’opzione in più: la Torre di Cala d’Ostia nel litorale di Santa Margherita.

«Abbiamo approvato di recente le tariffe per il 2024 dei matrimoni e delle unioni civili», dichiara il sindaco Walter Cabasino: «Quest’anno abbiamo sperimentato, con l’approvazione di un nuovo regolamento comunale, l’impiego dei dipendenti comunali nella celebrazione fuori sede dei matrimoni e delle unioni civili e devo riscontrare che c’è stata una grande disponibilità da parte di tutti».

«Con l’inserimento della nuova località di Cala d’Ostia – aggiunge l’assessora al Turismo Donatella Fa – abbiamo arricchito ancora di più le possibilità di scelta per chi deciderà di sposarsi o unirsi civilmente scegliendo Pula come scenario della propria cerimonia».

