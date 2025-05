Matrimoni civili, regolamento 

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il regolamento per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili. Il Comune ha aperto alla possibilità di celebrare anche nell’area delle antiche terme. Possono farlo assessori, consiglieri comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, delegati dal sindaco. Le celebrazioni sono sospese il 1 e 6 gennaio, la domenica di Pasqua ed il giorno successivo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 21 agosto (festa del patrono) 1°novembre , 8, 25, 26 e 31 dicembre e nella giornata di consultazione elettorale la domenica. Per richiedere una sede diversa dal Municipio è necessario inoltrare domanda almeno 90 giorni prima della data del matrimonio all'ufficio di Stato civile. Il regolamento vieta il lancio di grano, riso, coriandoli, petali di fiori, confetti ed altro materiale all’interno della sala. Consentito solo, quale segno bene augurante, all’uscita della casa comunale a condizione che la pulizia del piazzale venga effettuata tempestivamente. La celebrazione di cui almeno uno degli sposi sia residente a Fordongianus o iscritto AIRE è gratuita dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica è soggetta al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta. Pagheranno invece i non residenti. ( a. o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA