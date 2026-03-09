Matrimoni civili in crescita, il fascino di dirsi “sì” in spiaggia  

A Maracalagonis matrimoni civili in fortissima crescita sino a superare i riti religiosi in chiesa. Nell’ultimo anno la sindaca Francesca Fadda di matrimoni civili ne ha celebrato una quarantina. Col Comune che indica anche le sedi che possono essere scelte, tenendo presente che quella storica per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili resta l’aula consiliare, luogo simbolo della vita civile della comunità. Ma il Comune di Maracalagonis propone anche altre soluzioni con l’indicazione di località di straordinaria bellezza come le spiagge e la monumentale Casa Cocco, nella piazza centrale del paese.

Accanto a questa, il Comune ha scelto scenari di rara bellezza, riconosciuti come sedi di ufficio distaccato di Stato Civile, per offrire la possibilità di celebrare il rito in contesti unici e suggestivi. Sono Torre delle stelle con la spiaggia di Cann’e Sisa e la vicina spiaggia di Baccu Mandara: uno scenario davvero straordinario ad un passo dalle onde e il verde dell’entroterra, in una cornice ideale, davvero invidiabile. Tutte località scelte anche da un certo numero coppie della Penisola e straniere.

Per potersi sposare vicino al mare, a Casa Cocco, o in Municipio bisogna fare domanda all’Ufficio anagrafe.

