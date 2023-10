Matricidio, a giudizio in Assise 

Un incedente domestico con troppi misteri, che in realtà celava un matricidio. Quelle ferite riportate alla nuca dalla mamma non erano dovute alla caduta sulle scale come si era pensato in un primo momento, ma a un’aggressione a colpi di accetta, che suo figlio le avrebbe inferto dopo una discussione in casa. Per questo Salvatore Franceschi, muratore 59 enne di Oliena, reo confesso e tutt’ora rinchiuso in carcere, è stato rinviato a giudizio dal gup del Tribunale di Nuoro e il prossimo 29 gennaio comparirà davanti alla Corte d’assise del capoluogo barbaricino per rispondere dell’accusa di omicidio della mamma Luigina Fois, 88 enne, con l’aggravante di averlo commesso contro un’ascendente.

L’aggressione

La vicenda sembrava un banale incidente domestico. Era stato proprio il figlio di Luigina Franceschi, conosciuto col soprannome di “Toreddu Malvagia”, la domenica pomeriggio, era il 7 novembre 2022, a chiamare i soccorsi. Al 118 aveva detto di essere rincasato nell’abitazione di famiglia in via Roma nel rione di Mussudorrai e aver trovato la mamma a terra ferita, forse a causa di una caduta. Sulla nuca la donna aveva un taglio con una profonda ferita, provocata dall’accetta, che - chiarirà l’inchiesta - era stata presa dalla cantina. La donna era stata ricoverata nel reparto di Rianimazione del San Francesco, in gravi condizioni. I primi dubbi nacquero tra i medici. L’uomo, difeso da Pasqualino Moi, sulla ricostruzione dei fatti aveva fornito delle versioni non chiare, e solo due settimane dopo aveva ammesso le responsabilità davanti al pm Riccardo Belfiori, finendo in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Una perizia lo aveva giudicato totalmente capace di intendere e volere. La mamma invece era rimasta in rianimazione per un lungo periodo, poi inviata per la riabilitazione in una Rsa di Padru , dove morì il 2 gennaio.

La concausa

A confermare il legame tra aggressione e morte dell’anziana, il medico legale Nicola Lenigno, incaricato in un incidente probatorio dal gip Mauro Pusceddu, su richiesta del sostituto procuratore Riccardo Belfiori. Per il perito, le cause della morte sono da imputarsi ad un aggravamento delle condizioni della donna sino all’evento nefasto.

RIPRODUZIONE RISERVATA