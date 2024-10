Matricida incapace di intendere, ma va a processo 

Non sarebbe stato capace di intendere e di volere quando ha ucciso la madre con una coltellata, ma sarebbe comunque capace di stare in giudizio. Per questa ragione Andrea Tidu, 27 anni, che è stato scarcerato dopo la perizia psichiatrica e trasferito in un centro per sofferenti mentali, potrebbe comunque essere processato per l’omicidio di Maria Dolores Cannas, di 57 anni.

La perizia psichiatrica

È questo l’esito della perizia psichiatrica effettuata in carcere dall’esperta Irene Mascia, nominata dal giudice per le indagini preliminari Giorgio Altieri, che ha consegnato gli esiti dell’incidente probatorio sull’imputato. Il 27enne è accusato di aver inferto alla madre una coltellata fatale alla schiena, nella loro casa di via Monte Genis, a Sinnai. Andrea Tidu era stato subito arrestato su disposizione del pubblico ministero Enrico Lussu, ma già nelle ore successive all’arresto erano emerse testimonianze che confermavano come il ragazzo soffrisse di possibile turbe. Nel corso delle indagini, infatti, sarebbe emerso che il giovane già da tempo avesse evidenziato problemi di natura psicologica, sebbene non avesse mai fatto ricorso a medici. Alcuni familiari e amici del giovane avevano riferito che ogni tanto il 27enne parlasse da solo e che avesse degli scatti d’ira senza un’apparente ragione.

L’incidente probatorio

Da qui la decisione del giudice Altieri, già nell’immediatezza, di sottoporre Tidu ad un accertamento psichiatrico a cura dell’esperta Irene Mascia. La specialista aveva comunque già valutato la capacità dell’imputato di stare in giudizio, dunque di comprendere le varie fasi processuali, mentre in queste ore ha consegnato la perizia con la quale ha stabilito anche la pericolosità sociale. Il giovane, difeso dall’avvocato Roberto Nati, è stato scarcerato e trasferito in un centro specializzato nella cura dei sofferenti mentali. La difesa aveva nominato come proprio consulente lo psichiatra Diego Primavera.

Il delitto

Era stata una sola coltellata alla schiena, fatale, che aveva trasformato in tragedia un tranquillo pomeriggio domenicale, lo scorso 16 giugno. A chiamare i soccorsi era stato il marito di Maria Dolores Cannas, un giardiniere, che si trovava in un’altra stanza della casa al momento dell’aggressione e che sarebbe corso quando ha sentito il vociare dal piano di sotto. Inutile l’intervento dei medici del 118 che hanno cercato di rianimare la donna: è morta per l’emorragia provocata dalla perforazione del polmone. Il ragazzo era poi stato fermato dai carabinieri a circa 150 metri: immobile per strada, seduto su un marciapiedi, in evidente stato confusionale. Ora spetterà al pm Enrico Lussu decidere come procedere, ma nel frattempo il ragazzo è tornato in libertà, ricoverato in un centro specializzato.

