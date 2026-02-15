Matri e Canini per vincere al Sant’Elia 

Il 28 novembre 2010 Roberto Donadoni, che aveva sostituito Pierpaolo Bisoli sulla panchina rossoblù dopo 13 turni, bissa la vittoria esterna dell’esordio a Brescia e ottiene il secondo successo consecutivo battendo il Lecce 3-2 al Sant’Elia. Il Cagliari parte subito forte e al 5’ un legno salva i salentini su un sinistro di Nenè servito da Cossu. Un minuto dopo Cagliari in vantaggio: Conti lancia largo a sinistra Matri che, liberatosi con una magia di due avversari, batte Rosati sul palo lontano per l’1-0. Lo stesso numero 32 rossoblù, alla sua terza doppietta in stagione, raddoppia al 15’: su cross di Biondini gira al volo con un secco destro. Il Lecce è in barca e solo al 25’ si rende pericoloso con Giacomazzi che di testa impegna Agazzi, poco dopo ancora decisivo su altra incornata dell’ex Jeda. Ma il buon momento del Lecce viene vanificato al 28’ dal 3-0 rossoblù: corner di Cossu e Canini di testa supera Rosati.

Nella ripresa i cambi di De Canio trasformano i leccesi che al 54’ accorciano le distanze con Olivera che evita Perico e segnare.

Donadoni dà la sveglia ai nostri illusisi d’aver già chiuso la contesa, ma nonostante le sue urla a 9 dal 90’ il Lecce riapre il match con Di Michele che sfrutta un rimpallo sotto misura. Il Cagliari soffre, il Lecce crede nella rimonta ma è troppo tardi.

