Matilde Gioli e il romanticismo all’italiana 

Può capitare di diventare Mrs. Doubtfire per amore. Almeno è quello che accade nella romantic-comedy “Fatti vedere” di Tiziano Russo, in sala dal 6 febbraio, a Sandra (Matilde Gioli), laureata in psicologia e appena assunta in un prestigioso sito di psicoterapia online. Il fatto è che il suo fidanzato Stefano (Francesco Centorame) dopo 10 anni la molla senza spiegazioni, così quando un bug del sito le assegna erroneamente l'identità e la foto di un'arzilla psichiatra settantenne che ha tra i suoi pazienti il suo ex, Sandra non ci pensa neppure per un attimo: camuffa voce e fisionomia, con l'aiuto dell'investigatore privato Marco (Pierpaolo Spollon), e diventa l'anziana psicoterapeuta che ha una sola mission, quella di farsi dire dal suo ex perché l'ha lasciata.

«Il tema della psicoterapia è oggi molto attuale e importante nonostante tante persone facciano resistenza. Parlare a qualcuno mi ha aiutato, nel caso di Sandra c'è il paradosso che indossando una maschera si sente più libera e grintosa», racconta l’attrice, amatissima ne “Il capitale umano” di Virzì.

