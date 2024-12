Matia Bazar «cuore a Villasimius» e show a Cagliari 

Saranno i Matia Bazar, domani, alle 17, i primi ospiti musicali delle domeniche natalizie al Palazzo dei Congressi della Fiera di Cagliari. Organizzato da Isolarte, il concerto, a ingresso libero, è il primo di una doppietta, che domenica 15, vedrà esibirsi, stesso luogo, stessa ora, anche Orietta Berti. Paladini di un pop sperimentale e raffinato, i Matia Bazar hanno attraversato innumerevoli cambi di formazione e, oggi, capitanati da Fabio Perversi alle tastiere e al violino, nella band dal ’98, dopo l’uscita di Sergio Cossu, vedono Luna Dragonieri alla voce, Piercarlo Tanzi alla batteria, Gino Zandonà alle chitarre e Silvio Melloni al basso.

Erede di una storia importante, iniziata a Genova, nel lontano ’75, e passata attraverso almeno cinque epoche, dettate per lo più dal cambio di cantante, dall’impareggiabile Antonella Ruggiero, a Laura Valente, Silvia Mezzanotte e Roberta Faccani, la formazione, che dal 2017 al 2021, ha visto alla chitarra il sassarese Piero Marras, torna in Sardegna con la voglia di portare al pubblico la grande musica dei Matia, ma anche di conquistare un nuovo spazio nel panorama odierno. «Siamo felicissimi di tornare, dopo la data di fine agosto a Monastir», ha detto Perversi. «Dal ’92 fino al 2002 ho avuto una casa a Villasimius con la mia ex-moglie, quindi ci venivo ogni anno per vacanza e la Sardegna è nel mio cuore. Mi ha dato tanto, per i luoghi e per le persone».

Tra cui Piero Marras, che per 4 anni è stato nel gruppo alla chitarra. Come vi siete conosciuti?

«Piero è una persona splendida e un chitarrista incredibile. Ci siamo conosciuti tramite un amico comune ed è venuto da noi in studio a fare un provino. Ho visto subito che era la persona giusta per quel momento dei Matia Bazar. Poi, col Covid, abbiamo avuto dei problemi e ho voluto riportare la formazione al suo assetto storico, cioè 4 uomini e una donna, perché nell’immaginario del pubblico i Matia Bazar sono questo».

E con questo assetto sarete sul palco domani. Che concerto farete?

«Sarà uno spettacolo di 2 ore. Un viaggio nel repertorio storico dei Matia Bazar, con pezzi come “Vacanze Romane”, “Solo Tu”, “Cavallo Bianco”, “Stasera… Che sera!”, ma anche qualche brano più recente, come la collaborazione con Bob Sinclar su “Ti Sento”».

Quasi 50 anni di attività e numerosi cambi di formazione. Chi sono oggi i Matia Bazar?

«Siamo 5 ragazzi, passatemi il termine, che hanno tanta voglia di fare, di rispettare la storicità del gruppo e il repertorio, che ci ha permesso di essere famosi non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo. Abbiamo tanti progetti, non solo musicali, per il cinquantesimo, che, però, non possiamo svelare. Tuttavia, posso dire che questa formazione ha tanta voglia di riuscire a imporsi sul mercato, perché ci sentiamo degni di rappresentare questo marchio storico, che sono i Matia Bazar».

Un gruppo, che si è distinto per la capacità di essere artisticamente ricercato e al contempo pop. Ma allora si può, anche nella musica di oggi?

«Il modo di fare musica di oggi è diverso da quello degli anni ’80 e ’90. Ora le canzoni devono durare poco ed è vero che ogni decennio ha un suo modo di interpretare il pop, ma personalmente non mi ritrovo molto in queste dinamiche attuali, soprattutto nell’omologazione sonora, che segna quest’epoca. Noi non siamo mai andati alla ricerca della moda, ma sempre di sonorità particolari e, magari, in questo ci è anche capitato di dettare delle mode. Ancora oggi cerchiamo di proporre qualcosa di nuovo, rispettando le canonicità del gruppo, quindi la ricerca sonora e la vocalità estesa nel panorama di una melodia, una tipologia di interpretazione, a cui Antonella Ruggiero ha dato il La».

RIPRODUZIONE RISERVATA