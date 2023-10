Mathias Petersen  senza avversari al Forte Village  

Era il favorito della vigilia e, nonostante gli sforzi degli atleti sardi, il danese Mathias Petersen ha conquistato il Forte Village Triathlon 2023 con un tempo di 57’56”. Petersen, vincitore dell’ultimo Ironman di Klagenfurt, nello Sprint di Santa Margherita di Pula si è imposto davanti a Marco Ratto e Manuel Cossu. Se, degli 89 iscritti nel maschile, 76 sono arrivati al traguardo, tra le donne si è registrato un ottimo 29 su 29. A vincere, con un tempo di 1h06’20” che le è valso anche il 19º posto assoluto, è stata Giulia Carta. La portacolori della Minerva Roma ha avuto la meglio per 21” sulla sassarese Alice Capone, che al Forte aveva trionfato nell’Ironman 70.3 del 2021. Terza, con un distacco che sfiora i 3’, Giorgia Peraccini.

Spettatori

Avrebbero dovuto correre le staffette promozionali, ma hanno deciso all’ultimo di vivere la gara spettatori, per la gioia dei fan che hanno potuto chiedere più selfie del previsto, le star Fabio Aru e Domenico Fioravanti. Per scelta della Federazione, il Forte Village Triathlon ieri ha assegnato anche i titoli regionali, premiando i sardi - gran parte del totale - che si sono aggiudicati le diverse categorie. «Per questo Fabio e Domenico hanno voluto lasciare campo libero agli agonisti», ha spiegato l’organizzatore Andrea Mentasti. «Siamo molto soddisfatti del Duathlon Kids e dello Sprint, un grazie al Forte Village per la consueta disponibilità. Sentirete ancora parlare di noi». Ieri anche 130 persone per la Camminata Rosa a supporto del progetto benefico “Un Camper per la Prevenzione”.

Classifica maschile : 1) M. Petersen (S2, Ppr Team), 57’56”; 2) M. Ratto (S1, Sardegna X Sports), 58’21”; 3) M. Cossu (Ju, Fuel Triathlon), 58’41”; 4) R. Porcu (Yb, Three Experience), 59’07”; 5) F. Capone (S2, Tri Team Sassari), 1h01’38; 6) A. Schiavino (S3, Raschiani Triathlon), 1h02’32”; 7) M. Loi (Yb, Tri Team Sassari), 1h02’39”; 8) N. Zorcolo (S1, Sardegna X Sports), 1h02’40”; 9) I. Carucci (S1, Canottieri Irno), 1h02’40”; 10) M. Agus (M1, Blue Tribune), 1h02’41”.

Classifica femminile 1) G. Carta (Yb, Minerva Roma), 1h06’20”; 2) A. Capone (S3, Raschiani Triathlon), 1h06’41”; 3) G. Pieraccini (Yb, Tri Team Sassari), 1h09’36”; 4) I. Nieddu (Ju, Tp Academy), 1h12’37”; 5) C. Ligas (M1, No Limits Sport), 1h15’47”; 6) M. Gambuzza (S4, Tri Team Sassari), 1h16’29”; 7) M. Lai (M1, Tri Team Sassari), 1h18’25”; 8) L. Pinna (Yb, Tp Academy), 1h21’19”; 9) B. Frau (S4, F.I.Tri.), 1h21’52”; 10) C. Onnis (M4, Triathlon Cagliari), 1h22’38”.

