Matex pronta a dare l’assalto allo scudetto 

Da Maracalagonis a Milano con la rinnovata consapevolezza di potercela fare. La Matex Marabadminton Academy ha trovato nel concentramento casalingo la spinta per presentarsi carica alle Final 4 di maggio (11-12) a Milano. Proprio il Bc Milano è stato protagonista nel weekend di Serie A a Maracalagonis, vincendo tutte le partite: 5-0 con il Farco Chiari e con l’SSv Bozen (scavalcato in testa alla classifica) e 4-1 con le Piume d’argento. Tre successi anche per i padroni di casa e campioni d’Europa 2023 della Matex che grazie al 5-0 con il Città di Palermo e al 4-1 su Modena e Piume d'argento, sorpassano a loro volta il Bozen (che ha comunque battuto 3-2 contro l’Asv Mals e 4-1 il Farco Chiari) al secondo posto. In classifica, adesso al quarto posto ci sono gli altoatesini dell'Asv Mals. Con questa situazione, a Milano, il Marabadminton giocherà la semifinale scudetto contro i bolzanini, mentre l’altra finalista uscirà dalla sfida tra i padroni di casa e l'Asv Mals.

«Siamo di nuovo tra le prime 4 squadre d'Italia. Non è mai facile riconfermarsi», esulta il presidente della Matex, Maurizio Fuccaro. «Siamo carichi e cercheremo di portare a casa lo scudetto», ha concluso ringraziando la squadra, il direttore tecnico e i dirigenti della società. Intanto la squadra giovanile ha ottenuto una preziosa salvezza in serie B. I giocatori di domani crescono bene.

