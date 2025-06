Matex, lo scudetto a Maracalagonis 

È stata più forte delle delusioni e delle difficoltà, non ha mai smesso di crederci e alla fine quel sogno tricolore si è trasformato in realtà e la Matex Marabadminton ha vinto lo scudetto. Il sodalizio di Maracalagonis si è aggiudicato il Campionato Italiano a Squadre di Badminton, un successo che aveva sfiorato a lungo, con tre finali perse in quattro anni, a cominciare da quella del 2021 in cui da matricola terribile e temibile era arrivata fino all’ultimo step. Quei ricordi amari ora sono stati spazzati via da un trionfo che ha regalato anche alla Sardegna il primo storico titolo italiano nella disciplina.

Con tenacia

La caparbietà della Matex non è una novità. Mentre inseguiva il tricolore, nel 2023 era riuscita in un’altra clamorosa impresa, la vittoria della Coppa Europa, trofeo che nessuna squadra italiana era mai riuscita a portare a casa. Una coppa continentale a cui da ieri fa compagnia quella del primo scudetto e, all’indomani del primo successo italiano, la certezza è che una società modello come Marabadminton, che punta tanto anche nei vivai e nelle scuole, lavorerà affinché non sia l’unico.

Entusiasti Francesco Feliziani e Rosario Maddaloni, rispettivamente ideatore del progetto e direttore tecnico: «È il successo della tenacia e della determinazione. La Matex si aggiunge finalmente alle leggendarie squadre sarde che hanno conquistato lo scudetto nelle rispettive discipline: anche il badminton è ora nell’Olimpo degli sport isolani».

La stagione

Chiusa la prima fase del campionato a marzo col successo nel terzo concentramento, giocato in casa, che le aveva permesso di superare in classifica Bolzano, la Matex venerdì era arrivata a Milano per i playoff scudetto coi gradi di favorita. Ad alzare l’asticella, però, ci hanno pensato le defezioni che hanno portato i sardi a poter schierare solo due giocatrici donne, una della quali, la danese Ruus, reduce da un serio infortunio. Nonostante questo, venerdì la Matex ha vinto 3-1 la semifinale col Brescia grazie ai successi nei doppi femminile (2-0 firmato da Lea Palermo e Ann Ruus) e maschile (2-0 messo a referto da Julien Maio e Matteo Massetti) e nel singolare maschile (2-0 di Christopher Vittoriani), lasciando ai bresciani solo il singolare femminile, perso 2-0 da Ruus.

In finale, Marabadminton si è trovata di fronte Milano, che intanto aveva superato 3-0 il Bozen. E ieri, contro i meneghini, sono arrivate subito altre due vittorie nei doppi maschile e femminile schierando le medesime coppie del venerdì, ma la sconfitta di Vittoriani nel singolare maschile e il ritiro di Ruus in quello femminile hanno riportato il punteggio sul 2-2. Nel doppio misto, decisivo, sono saliti in cattedra Julien Maio e Lea Palermo, coppia determinante che ha travolto (21-12; 21-7) i milanesi De Leon-Corsini e firmato un successo che vale la storia dello sport.

RIPRODUZIONE RISERVATA