Matex in pole position alle finali scudetto 

Missione compiuta per la Matex, che nel 3º e ultimo concentramento del Campionato Italiano a Squadre di badminton, giocato davanti al proprio pubblico, ha strappato il primato in classifica al Bolzano. Gli altoatesini, arrivati a Maracalagonis con 3 punti in più all’attivo di Marabadminton, al termine della “due giorni” in Sardegna sono scivolati in 2ª posizione, a -3 dalla Matex, prima con 47.

La squadra diretta da Rosario Maddaloni aveva cominciato bene già sabato pomeriggio, quando prima si era imposta 4-1 nello scontro diretto col Bolzano, cedendo solo il singolare maschile, poi aveva confezionato un convincente 5-0 nell’incontro col Brescia. Ieri, Marabadminton ha completato l’opera rifilando un’altra “manita” al Boccardo Novi, fanalino di coda che è retrocesso in Serie B assieme all’Uberetsch.

A completare la griglia del playoff tricolore che si giocherà nel capoluogo lombardo il 31 maggio e il 1º giugno, sono il Milano (35 punti), che lo scorso anno sconfisse la Matex in finale scudetto, e il Brescia, che Mara affronterà in semifinale.

Classifica : 1) Matex Mara- Badminton 47; 2) Ssv Bozen 44; 3) Bc Milano 35; 4) Brescia Sport Più 28; 5) Farco Chiari 28; 6) Modena Badminton 25; 7) Piume d'Argento 23; 8) Ass Mals 22; 9) Uberetsch 10; 10) Boccardo Novi 8.

