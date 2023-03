Maternità surrogata, polemica rovente 

Bufera sul presidente della Commissione cultura Federico Mollicone (FdI), che in tv definisce la maternità surrogata un reato «più grave» della pedofilia. Ospite di Omnibus su La7, gli viene chiesto un commento sulla posizione del leghista Simone Pillon, secondo cui, appunto, la maternità surrogata deve essere perseguita «come la pedofilia». Ma Mollicone va persino oltre: «È un reato grave, più grave della pedofilia. Siamo di fronte a persone che vogliono scegliere un figlio come la tinta di casa».

«Fake news»

La tesi viene accolta con sconcerto da tutto il centrodestra: Forza Italia non commenta e il suo silenzio è significativo. In serata Fratelli d’Italia comunica in modo informale una presa di distanza: «Si tratta di parole non condivise», è il commento laconico del partito di Giorgia Meloni. Durissima invece la reazione delle opposizioni. Per il deputato dem Alessandro Zan da parte della destra «c’è la volontà di criminalizzare le famiglie arcobaleno e la comunità lgbtqia+ con una vera e propria campagna d’odio per inquinare il dibattito con fake news vergognose». «Prima - attacca Zan - Rampelli che ha accusato le coppie omosessuali di “spacciare bambini” e la ministra Roccella che ha parlato di “mercato”, ora Mollicone che ha definito la maternità surrogata più grave della pedofilia, con un accostamento pericoloso e criminale. Frasi abominevoli da cui Giorgia Meloni deve prendere le distanze e che deve condannare». Molto critico anche il M5S: le parole di Mollicone «sono gravissime e meritano il massimo sdegno da parte di tutti». «Continua la campagna della destra di negazione dei diritti dei bambini parlando di quello che non è un argomento sul tavolo perché non si sta in alcun modo parlando di introdurla in Italia».

La faglia

Mollicone poi precisa: «La maternità surrogata è un reato e deve diventare un reato universale, da perseguire in tutto il mondo, in quanto comprare una vita umana è comunque un reato etico e morale gravissimo. È una valutazione morale e non giuridica, come spiegato subito. Sono reati giuridicamente non comparabili. Il mio pensiero è stato distorto». Intanto il centrodestra non molla la presa nella lotta alla maternità surrogata: nelle prossime ore la commissione Giustizia della Camera calendarizzerà la proposta di legge a prima firma di Carolina Varchi (FdI) che prevede che la gestazione per altri diventi un reato universale. Posizione condivisa da tutti gli alleati. Ed è prevista la presentazione anche di un testo della Lega. Ma sul tema dei diritti civili si riapre qualche faglia dentro la maggioranza, con Forza Italia molto attenta a non appiattirsi sulla linea dura.