Maternità surrogata, FdI in pressing: «Punire chi la fa anche se va all’estero» 

La gestazione per conto di altri come reato universale, da perseguire dunque anche se praticata all'estero da italiani. Fratelli d’Italia torna sulla proposta di legge contro la maternità surrogata che nella scorsa legislatura aveva come prima firmataria Giorgia Meloni e in questa è stata ripresentata da Carolina Varchi.

FdI, con il capogruppo alla Camera Tommaso Foti, chiede che sia discusso presto in Parlamento il testo che prevede di punire anche chi l’ha messa in pratica all’estero con le pene previste per il reato in Italia: carcere da tre mesi a due anni e multa da seicentomila a un milione di euro.

E ieri il Comune di Milano ha interrotto le trascrizioni dei certificati di nascita esteri dei figli nati da coppie omogenitoriali in Italia. La sospensione arriva dopo una circolare del prefetto, che a sua volta ha interpellato il ministero dell’Interno. La prefettura fa riferimento alla legge 40 del 2004, quella sulla procreazione medicalmente assistita, consentita solo a coppie formate da persone di sesso diverso.

