“Materiali Resistenti” a Porto Cervo con Luca Telese e Marianna Aprile 

Il ricco cartellone dell’estate 2025 chiude i battenti, dopo un’intensa stagione di eventi, con l’ultimo appuntamento della rassegna culturale voluta dal Consorzio Costa Smeralda. Sarà il finale della rassegna letteraria “Porto Cervo Libri” a dare l’arrivederci a turisti e consorziati per la programmazione del 2026, che già si preannuncia ricchissima di avvenimenti prestigiosi e di rilevante interesse.

Cala, dunque, il sipario su sei mesi di programmazione con la presentazione del libro di Luca Telese e Marianna Aprile: “Materiali Resistenti”, edito da Piemme, che si svolgerà alle 19.30 nella piazzetta della Marina Nuova di Porto Cervo, accanto allo Yacht Club Costa Smeralda e sopra Insula, il centro espositivo di eccellenze agroalimentari sarde gestito dal Cipnes Gallura. Modera l’incontro il giornalista Davide Mosca.

“Materiali Resistenti” è un volume subito diventato campione d’incassi, dopo essere uscito a maggio di quest’anno e fin dai primi giorni all’attenzione di migliaia di appassionati. Liliana Segre, Don Ciotti, Filomena Gallo, Oliviero Toscani, Emergency, i giovani italiani senza cittadinanza e quelli che presidiano i diritti e la Costituzione: un viaggio a due voci attraverso le storie di chi crede ancora che si possa cambiare la rotta del Paese. L’ingresso all’incontro è libero e gratuito.

