Monserrato.
22 agosto 2025 alle 00:42

Materiale scolastico gratuito, riapre da lunedì l’Angolo Solidale 

Si avvicina settembre e tra poche settimane sarà tempo di pensare ad acquistare l’attrezzatura per il rientro a scuola. Per molte famiglie, un periodo di spese non sempre facili da sostenere, tra libri, quaderni, zaini, astucci, album da disegno e squadrette.

Da lunedì, a Monserrato chi è in difficoltà avrà un aiuto in più: l’associazione di volontariato Charlibrown lancia “L’Angolo Scuola” all’interno del progetto di emporio solidale “L’Armadio del Sorriso”. Il funzionamento lo spiega la presidente dell’associazione Emanuela Ambu. «Abbiamo ricevuto donazioni di quaderni nuovi, penne, astucci, borse, e anche libri delle scuole medie. Da lunedì saranno gratuitamente a disposizione nella nostra sede, per tutte le famiglie con bambini che ne hanno bisogno. Allo stesso tempo, chi desidera supportare questo progetto e garantire un sereno rientro a scuola a più ragazzi possibile, può donare qualsiasi tipo di materiale di cui gli studenti hanno bisogno».

L'associazione ha sede in via del Redentore 60, dove ad aprile era stato inaugurato l’emporio solidale. «Ci sono anche tanti capi d’abbigliamento nuovi», conclude Ambu, «aspettiamo tante persone per ritirare ciò che può servirgli».

