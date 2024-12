Materiale scolastico e sanitario dai Nos alla Brigata Sassari 

I Nos Quartu hanno consegnato nei giorni scorsi al Reggimento Logistico della Brigata Sassari cancelleria, quaderni, zaini scuola e materiale sanitario come garze, metalline, disinfettati, bende, kit antiustione etc, raccolti dai volontari tramite donazioni e grazie all'impegno degli alunni e degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo Statale nº1 Porcu Satta e dei ragazzi del gruppo di atletica leggera della Asd Sa.Spo di Selargius. Il materiale partirà alla volta del Libano dove il reggimento opererà in missione di peace keeping lungo il confine israelo/libanese, e sarà consegnato direttamente alla popolazione locale.

