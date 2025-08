Materiale radioattivo tra i rifiuti 

«Rinvenuto materiale radioattivo nei rifiuti indifferenziati». È l’allarme lanciato ieri dalla società di raccolta differenziata di Nuoro, È-Comune. Il Lutezio-177 è l’isotopo radioattivo, utilizzato soprattutto nei trattamenti oncologici, scoperto il 31 luglio scorso e ieri dallo scanner automatico dell’impianto di Tossilo, in due semirimorchi contenenti i rifiuti indifferenziati provenienti dal Comune di Nuoro. Un allarme senza precedenti che ha messo in moto una catena di interventi di sicurezza e fatto emergere un problema serio: rifiuti sanitari radioattivi finiti nella normale raccolta urbana.

La scoperta

Il primo rilevamento ha riguardato un mezzo proveniente dalla zona 2 della città. Per ben cinque scansioni consecutive, lo scanner ha segnalato un’irradiazione pari a 1,12 Sievert/ora a un metro di distanza, un valore estremamente elevato per un carico di rifiuti domestici. Il semirimorchio è stato immediatamente isolato in un’area riservata dell’impianto, lontano da altri materiali, e si è proceduto con la segnalazione al Noe dei carabinieri di Sassari, che ha allertato il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco, specializzato nella gestione di sostanze nucleari, biologiche, chimiche e radiologiche. Le misure eseguite dal personale specializzato hanno confermato la presenza di Lutezio-177 e rilevato un parziale decadimento radioattivo, con valori dimezzati rispetto a quelli iniziali. Il semirimorchio, contenente circa 40 tonnellate di rifiuti secchi, è stato messo in sicurezza e recintato. Ma l’allarme è tornato solo pochi giorni dopo.

Ieri mattina un secondo rimorchio proveniente dalla zona 1 (la differenziata del secco a Nuoro è divisa in due macro aree) è risultato nuovamente positivo alla presenza dello stesso isotopo radioattivo. Due casi a pochi giorni di distanza, che hanno fatto scattare la massima allerta.

Rischi e consigli

«In trent’anni di lavoro non mi era mai capitato un caso del genere», ha commentato l’ingegnere Francesco Serra, di È-Comune. L’ipotesi più probabile, al momento, è che i rifiuti contaminati provengano da pazienti oncologici in trattamento domiciliare, e non da strutture ospedaliere. Si tratterebbe quindi di materiali – come pannoloni, garze, blister di medicinali, guanti o dispositivi sanitari – contaminati da radioisotopi e smaltiti come rifiuti comuni. Ma non si esclude che possa arrivare da studi medici. La presenza di materiale radioattivo nel ciclo dei rifiuti urbani rappresenta un rischio per la salute degli operatori, oltre a porre problemi ambientali e logistici. L’intero carico è rifiutato dall’impianto di smaltimento, con rischio ripercussioni sull’intero sistema di gestione dei rifiuti della città. La società di raccolta invoca la massima attenzione e collaborazione dei cittadini che stanno affrontando terapie oncologiche: «È fondamentale contattare la Asl o il medico per ricevere istruzioni sulle modalità corrette di smaltimento dei materiali potenzialmente contaminati».

