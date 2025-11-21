«Materiale bellico nel Consorzio»  

Disco rosso ai droni e alle attività belliche: va avanti la questione sollevata dalla minoranza di Villacidro sullo stop ai voli nei cieli del Consorzio industriale provinciale del Medio Campidano e sulla presenza all’interno della struttura di attività legate al settore bellico-militare. A due mesi di distanza dalla segnalazione dei consiglieri di opposizione, Antonio Muscas e Giancarlo Carboni, all'ente industriale e al Comune, nel corso del Consiglio comunale dei giorni scorsi, altra puntata sull'argomento, in particolare sulle domande senza risposta. Da una parte Muscas: «La Rwm, azienda che produce munizioni ed esplosivi. alloggia nel nostro Consorzio. Se prima c’era il dubbio, ora c’è la certezza, ci sono tubi per realizzare bombe». Dall’altra il sindaco, Federico Sollai: «Sono tubi depositati per breve tempo, nessuna attività bellica».

«No alle bombe»

«L’insistenza sull’argomento in Aula – dice Antonio Muscas – da parte nostra è doverosa, il ruolo istituzionale della minoranza è fare chiarezza sui problemi del territorio. In questo caso il no forte a chi, anche indirettamente, produce bombe. Siamo convinti che l’area industriale interdetta al volo non possa dipendere dal deposito di materiali da guerra, probabilmente c'è molto di più. E, considerato che da mesi aspettiamo un chiarimento dal sindaco e la novità dei tubi all’interno del Consorzio, ecco un’altra interrogazione». Le domande poste nascono per capire se le informazioni chieste a settembre finalmente abbiano trovato le risposte, come promesso. «È possibile – prosegue Muscas – ed è accettabile che in un'area industriale, a due passi dal centro commerciale e della discarica, si movimenti materiale bellico? Si metta a repentaglio la sicurezza di chiunque lì si rechi per attività agricola senza che nessuno di noi ne sia al corrente? Non vogliamo ospitare materiali con l’etichetta Rwm, è come dare un contributo alla guerra. In quest'Aula ci siamo espressi contro il genocidio di Israele».

Il Comune

«Al momento – ha ribadito Sollai – posso solo riferire che i droni amatoriali non volano all’interno del Consorzio per la presenza di una zona riservata all’atterraggio di elicotteri. Una licenza scaduta, pertanto presto l'area tornerà libera. Comunque, prima di una comunicazione ufficiale in merito, aspetto una dichiarazione dall’Enac». Il primo cittadino ha tenuto poi a sgombrare il campo da qualsiasi attività bellica. «È vero che ci sono dei tubi della Rwm – ha detto – sono lì momentaneamente, depositati da una ditta di trasporto. Una semplice zona di stoccaggio. Cosa ci faranno di questi materiali non lo so, certo non coriandoli». Il presidente del Consorzio, Enrico Caboni, ribadisce: «La novità è che lo stop ai droni dipende dalla presenza di un eliporto privato. Le attività sulla produzione di armi da guerra non ci sono. Si tratta di un semplice deposito da parte di una ditta che lavora con i trasporti».

