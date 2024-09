Materasso abbandonato nel parcheggio 

Addirittura esiste un numero verde: chiamando l’800.301.088 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 16) si può chiedere il ritiro a domicilio di ingombranti. Ma qualche incivile ha fatto da sé: nella notte tra giovedì e venerdì il maleducato ha abbandonato un materasso nel parcheggio tra via Corsica e corso Africa, di fronte al supermercato della Coop. Nessuna telefonata al Comune per richiedere il ritiro del materasso. Quell’oggetto continua a fare bella mostra (per così dire) di sé. Una novità: in quella zona, gli incivili non avevano ancora colpito.

In compenso, nella vicinanze c’è uno spazio che sembra particolarmente amato da chi non ha rispetto per le regole: in via Serpentara, c’è un parco pubblico che ospita anche i contenitori per la raccolta degli olii esausti e degli abiti usati. Purtroppo, però, non le uniche cose che vengono abbandonate da quelle parti: i maleducati ne approfittano per abbandonare qualunque genere di rifiuto. Non l’unico punto per la verità: sempre in zona c’è un cestino per i piccoli oggetti. Qualcuno, forse non in regola con il pagamento della Tari, lo usa per lasciare i rifiuti domestici.

RIPRODUZIONE RISERVATA