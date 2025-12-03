Materasso a fuoco, gravissimo un sessantenne 

Lo hanno ritrovato riverso su un materasso ormai avvolto dalle fiamme, mentre tentava disperatamente di lasciare la casa invasa dal fumo. Giovanni Antonio Ladu, 61 anni, è rimasto gravemente ustionato ieri in seguito a un incendio divampato nella sua abitazione, probabilmente originato da una stufetta elettrica posizionata troppo vicino al materasso.

L’allarme è scattato attorno alle 18 grazie ai vicini, che hanno notato il fumo uscire dall’appartamento e hanno immediatamente contattato i soccorsi. Quando i vigili del fuoco sono entrati nell’abitazione del Trenino in via Martiri della Libertà, si sono trovati davanti una scena di forte disagio: locali in disordine, numerosi oggetti sparsi a terra e la stufetta ancora accesa, adagiata vicino al materasso posto direttamente sul pavimento. L’uomo, pur gravemente ferito, era ancora vigile all’arrivo dei soccorritori. Presentava ustioni estese sul volto, sul torace e su gran parte del corpo. Gli abiti sciolti dalla fiamme. Dopo le prime cure, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Nuoro e successivamente trasferito al Centro grandi ustionati di Sassari, dove è stato ricoverato in condizioni definite gravissime.

