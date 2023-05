Mater Olbia, la Qatar foundation rallenta 

I progetti formalmente sono ancora in piedi, ma di fatto la Qatar Foundation Endowment (QFE) ha messo in freezer il pacchetto Mater Olbia, e non si parla della clinica privata (l’ospedale sta per tagliare il traguardo dei 60 milioni di euro di prestazioni sanitarie annue in convenzione con la Regione) ma della vera fonte di ricavi dell’operazione iniziata con l’acquisto dell’ex San Raffaele. Il freno è stato tirato per i progetti del grande parco da 50 ettari con strutture collegate (centro riabilitazione sportiva, ippoterapia, addirittura un polo termale) e per il settore vip del Mater, ossia le 42 stanze all’ultimo piano dell’ospedale, con vista mozzafiato sul Golfo di Olbia. Nel pacchetto c’era anche la realizzazione di un polo di ricerca tecnico-scientifica (biotecnologie, informatica), collegato all’ospedale. Tutto congelato, non senza pesanti conseguenze per l’investimento.

Le stanze chiuse dei vip

I ricavi potrebbero arrivare solo con l’avvio delle attività di tutte le strutture destinate a clienti vip. Ad esempio, la clinica extralusso all’ultimo piano dell’ospedale (42 camere disegnate dall’architetto Enzo Satta) che non ha mai visto l’inaugurazione e che, almeno per ora, è sottoutilizzata. A pieno regime garantirebbe introiti importanti (si parla di diverse migliaia di euro di costo al giorno per stanza) e una immediata visibilità internazionale del Mater Olbia Hospital. Ma l’ordine del Qatar adesso è quello di tenere i motori al minimo. Un’indicazione precisa che arriva dalla Qatar Foundation Endowment (QFE), controllante della Sardinia Healthcare Research and Properties (SHRP) proprietaria della Mater Olbia spa. Una fonte interna della SHRP spiega: «I progetti sono stati presentati più volte a Cagliari e a Olbia, in Regione e in Comune. I problemi sono negli uffici regionali. Sono state apportate modifiche continue e correttivi, ma in questi anni non si è arrivati alla conclusione degli iter autorizzativi». ll rapporto con la Regione si conferma difficile. E ancora di più lo è diventato da quando non c’è più (dopo l’uscita di scena del manager Lucio Rispo) un plenipotenziario della Qatar Foundation Endowment in Sardegna.

L’affitto da pagare

Lo stop ai progetti non è indolore, mette a rischio l’intera operazione. L’equilibrio finanziario dell’investimento si regge sui ricavi delle strutture che non ci sono. Mentre i costi lievitano e si aggiungono alle uscite esistenti. Come, per fare un esempio, gli otto milioni di euro di canone di locazione annuo che la Mater Olbia Spa deve pagare alla Sardinia Healthcare Research and Properties.