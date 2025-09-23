Mater Olbia, cambio al vertice 

Cambio di di guida (e forse di linea) al Mater Olbia: il Consiglio di amministrazione ha nominato nell’ultima riunione il nuovo amministratore delegato. Si tratta dell’avvocato Giovanni Paolo D’Incecco Bayard de Volo, alto dirigente della Fondazione Gemelli e docente dell’Università Cattolica che sostituisce Marcello Giannico molto probabilmente anche nel ruolo di direttore generale. Il nuovo manager designato a guidare l’ospedale è un avvocato specializzato in diritto amministrativo e appalti (settore di cui si occupa all’interno della Fondazione come direttore del settore acquisti) e avrà per sè tutte le deleghe. L’ad incontrerà questa mattina il personale dell’ospedale.

La scelta

Massima riservatezza sulle motivazioni del cambio al vertice deciso dal Consiglio di amministrazione presieduto da Al Naimi Rashid Fahad. La nomina di un alto dirigente della Fondazione Gemelli, e quindi il peso maggiore dell’ente all’interno della governance dell’ospedale, potrebbe indicare un rafforzamento del ruolo del Mater. Negli anni si è più volte ventilato (e temuto) un disimpegno del Gemelli sulla clinica sarda frutto della partnership con la Qatar foundation endowment, il caso era anche approdato in Consiglio comunale ma i timori erano stati fugati. Il Mater con i suoi 202 posti letto convenzionati e i quasi 500 dipendenti, che oggi ospita anche il corso di laurea in scienze infermieristiche, è cruciale per la (malconcia) offerta sanitaria gallurese.

L’ultima novità era di qualche mese fa con l’acquisizione dell’immobile e del terreno limitrofo di 22 ettari da parte del fondo di investimento “Sardinia Health and Research Property Fund” creato dal Silver Fir Capital, società di gestione specializzata nell’investimento nei settori immobiliare e delle infrastrutture sociali. Un’operazione finanziaria da 45 milioni che comunque lasciava il controllo della struttura nelle mani del Qatar. (c.d.r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA