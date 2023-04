Mater, Gemelli verso l’addio? 

Il Mater è appeso a un filo, il vescovo di Tempio, Sebastiano Sanguinetti ha ragione. Il pastore della Diocesi gallurese, formulando gli auguri di Pasqua, ha parlato apertamente di rischio chiusura della clinica privata. Nel linguaggio controllatissimo dei prelati, una affermazione del genere, è la punta di un enorme iceberg di preoccupazioni e ansie. E Sanguinetti sa quel che dice. Il tempo per la clinica qatariota sta per finire. La ragione è semplice, aumentano le prestazioni sanitarie, crescono gli investimenti (nuovi macchinari ultramoderni), aumentano le richieste di interventi e visite (da tutta la Sardegna e anche dalla Penisola) ma a tutto questo, a quanto pare, non corrisponde un altrettanto forte e deciso sostegno da parte della Regione. Anzi, la proprietà qatariota e il policlinico Gemelli (partner strategico del Mater) non solo faticano a trovare una sponda a Cagliari, ma ora sanno che la Regione continua a frenare il trasferimento dei venti milioni di euro di avviamento, con una argomentazione che non viene digerita dal management. La Regione chiede chiarimenti (lo ha fatto anche di recente) alla Commissione Europea sulla erogazione dei fondi, ritenendo che possano essere classificati come aiuti di stato. Ma il dossier, a quanto pare, non è stato aperto a Bruxelles, bensì a Cagliari. E così i venti milioni di euro restano congelati.

«È una fase delicata»

Una fonte interna del Gemelli conferma tutto: «Non siamo ancora al punto di non ritorno, ma il tempo sta finendo e questa fase è decisiva. Servono segnali chiari». Il problema è che a Roma si sono stufati di fare da cuscinetto tra il Qatar e la Regione e percepiscono con un certo fastidio i continui contrattempi, anche sulle questioni minime. Dice il consigliere regionale del Pd, Giuseppe Meloni: «È evidente che la giunta regionale non sta supportando il Mater, a partire dalla questioni minime, che poi minime non sono. Ad esempio non è stato ancora data la possibilità ai medici del Mater Hospital di prescrivere le visite specialistiche».

Numeri in crescita

Il Mater mette sul tavolo la crescita delle prestazioni erogate (30 milioni di euro, nel 2020, 40 milioni nel 2021, quasi 50 l’anno scorso) sempre sotto la soglia massima dei 60 milioni e 200mila euro indicata dalla Regione. Ora, senza un salto di qualità nei rapporti con il sistema sanitario, il progetto va in sofferenza e il primo segnale potrebbe essere lo sganciamento del Gemelli (tutta la classe politica olbiese è impegnata, ai massimi livelli, per scongiurare questo pericoloso divorzio). Ancora di più l’insofferenza cresce, quando al Mater pensano al periodo Covid (con l’ospedale trasformato in presidio di emergenza e ingessato) e alle richieste di aiuto che arrivano da Cagliari per affrontare l’emergenza sanitaria estiva. Stando a indiscrezioni, nei prossimi giorni al Mater arriverà l'assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria, una visita non casuale visto la tensione crescente.