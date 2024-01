Mater, caccia ai farmaci salvavita 

Gli altri trascorrono la vigilia delle feste a caccia di regali, loro alla ricerca disperata di un medico di base che prescriva i farmaci salvavita. È la condizione di molti pazienti oncologici in cura al Mater Olbia. Una situazione che è anche difficile da spiegare, ma è nota da tempo. Il problema è semplice. Il Mater Olbia è una importante struttura privata con reparti attrezzati, personale sanitario altamente qualificato e macchinari all’avanguardia. Inoltre si tratta di una clinica privata convenzionata con il sistema sanitario nazionale, la Regione versa decine di milioni di euro ogni anno. I pazienti oncologici seguiti dagli specialisti del Mater sono tanti e possono avere a Olbia cure e prestazioni sanitarie che, se non ci fosse la clinica della Qatar Foundation, dovrebbero cercare altrove, anche nella Penisola. Tutto bene? No, per nulla, perché i medici del Mater possono arrivare sino a un certo punto, poi devono fermarsi.

«Scusate per il disagio»

Il pasticcio è spiegato in una formuletta che viene apposta in calce alle prescrizioni di farmaci e visite specialistiche del Mater. Il personale scrive rivolgendosi ai medici di base: “Gentile collega la nostra struttura è convenzionata con il sistema sanitario nazionale, ma non abbiamo ancora la possibilità di compilare le impegnative sia cartacee che online. Vi chiediamo pertanto la vostra collaborazione nel compilare le impegnative richieste, indicando la dicitura “suggerito”. Vi ringraziamo e ci scusiamo per il disagio”. Il risultato è che un medico di base deve ogni volta prescrivere qualcosa che gli viene suggerito da un collega. Gli specialisti del Mater chiedono scusa per il disagio, ma la colpa non è certo la loro. Inoltre i problemi veri sono per le persone che si stanno curando e che devono trovare qualcuno pronto a firmare le ricette.

«Vado dai Carabinieri?»

Una paziente oncologica di 57 anni (che chiede l’anonimato) racconta: «Si può trattare così una persona ammalata? Bisogna trovare qualcuno che sia bendisposto, bisogna affidarsi al buon cuore di un medico di base per avere le ricette. E io che devo assolutamente assumere questi farmaci salvavita per la mia patologia, sono costretta a peregrinare da un medico all'altro, ad esempio se il mio medico curante è in ferie. Poi capita che qualcuno non sia disposto a firmarti l’impegnativa. Ma cosa dobbiamo fare noi pazienti oncologici, andare dai carabinieri per ottenere le medicine e le visite che ci salvano la vita?».

RIPRODUZIONE RISERVATA