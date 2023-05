Matematica, Pacinotti ai vertici 

Alle Olimpiadi della matematica, il liceo Pacinotti conquista una medaglia d’argento e una menzione speciale. A tenere alto il nome della scuola alla prova finale che si è svolta la scorsa settimana a Cesenatico, sono stati gli studenti Christian Oldeman e Leo Cazzaniga, rispettivamente medaglia d’argento e menzione.

È di Christian, studente di terza e allievo dell’insegnante Anna Fanuli, il risultato più prestigioso: l’argento è arrivato per aver ottenuto 22 punti (su 42) alle prove composte da sei problemi dimostrativi, piuttosto impegnativi. Figlio d'arte (i genitori, Giulia Manca e Rudolf Oldeman, sono docenti di Fisica all'Università di Cagliari) ha sempre avuto un debole per le materie scientifiche, seppure la consapevolezza del talento sia arrivata in prima superiore, quando ha scoperto le Olimpiadi della Matematica. Poi, in seconda, ha iniziato ad allenarsi più seriamente, partecipando alle gare in giro per l’Italia. «Mi alleno senza un ritmo ben preciso, ma a sentimento: vale a dire che ci sono giornate in cui riesco a stare 7 ore a fare problemi e settimane intere dove non tocco carta e penna». Christian è già proiettato verso il futuro: «Per l'anno prossimo punto a raggiungere l'oro». In prospettiva c'è anche l'ammissione alla Normale di Pisa per laurearsi in Matematica. «Anche se non ho ancora le idee ben chiare su cosa fare dopo».

Eccellenza sarda

Certo è che Christian è una delle eccellenze sarde. «Ragazzo preparato e volenteroso. Tutti gli studenti arrivati fra i 300 finalisti sono tra i migliori», mette in evidenza Paola Sitzia, insegnante di matematica e coordinatrice delle Olimpiadi per il Distretto di Cagliari (che ha ottenuto anche l’oro, 33 punti, con Michele Tomasi, dell’Amaldi di Carbonia).

Le Olimpiadi vedono ogni anno la partecipazione di talentuosi studenti di tutta Italia: alla finale arrivano i migliori studenti ai quali spetta la prova di sei problemi dimostrativi assai complicati. Tanto che tra i 301 qualificati di quest’anno, solo uno (di Bassano del Grappa) ha conquistato il punteggio pieno (42) e salendo così sul gradino più alto del podio, seguito da altri due studenti della penisola. Come di consueto, a essere premiati sono stati 158 partecipanti (un dodicesimo con l’oro, un sesto con l’argento e un quarto con il bronzo, nonché la menzione per chi ha risolto almeno uno dei problemi) e tra essi anche i giovani sardi. Oltre a quelli del Distretto di Cagliari, c’è da registrare anche la medaglia di bronzo per Alessandro Ortu, del liceo Spano di Sassari. Gli altri sardi arrivati alle finali sono Paolo Betzu (I.I.S. Mariano IV di Oristano), Francesco Di Giacomo (liceo Dettori, Tempio), Roberto Costa (liceo Fermi, Nuoro).