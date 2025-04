Match sospesi al Forte Village 

La pioggia protagonista nel mercoledì del terzo Itf Combined rientrante nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzato dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione. Programma cancellato dall'acquazzone caduto sui campi di Santa Margherita di Pula, che sarà recuperato oggi.

Il Forte Village rimarrà nei ricordi sportivi più belli di Matteo Mura, che lunedì è entrato per la prima volta nella classifica mondiale di doppio, alla casella 2161, grazie ai quarti di finale raggiunti in coppia con Lorenzo Carboni. Quest’ultimo ha a sua volta festeggiato il proprio nuovo best ranking in singolare, al 632 Atp, mentre in doppio è il numero 984, non lontano dal suo personal best (932, raggiuntodoppio nel settembre di due anni fa).

Nel torneo femminile, le tenniste sarde presenti nel ranking Wta hanno un solo cognome: Dessolis. In singolare c'è Barbara, 1269 al mondo (è stata 1053 nell'aprile 2023), mentre in doppio, alla casella 1535 ci sono sia Barbara, sia Marcella (best ranking per entrambe nel novembre 2023, rispettivamente, 778 e 1045).



RIPRODUZIONE RISERVATA