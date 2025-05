Match-point per l’Esperia 

Un'altra vittoria per alimentare il sogno. La Confelici Cagliari torna in campo questa sera a Monte Mixi (palla a due alle 21) per Gara 2 della semifinale playoff di Serie B Interregionale contro l'Halley Matelica.

Dopo il colpaccio di domenica scorsa in terra marchigiana (66-64) ai cagliaritani serve un nuovo successo per avanzare alla finale per la promozione in B Nazionale, dove ad attenderla troverebbe una tra Loreto Pesaro e Stella Ebk Roma (1-0 per i capitolini nella serie).

Serie rovente

A rendere ancora più vibrante la sfida ci pensa anche il contesto extra-campo. La partita d’andata ha lasciato strascichi pesanti in casa marchigiana: il parquet di Castelraimondo, sede delle gare interne della Vigor Matelica, è stato squalificato per un turno a causa delle intemperanze del pubblico, culminate con il lancio di una bottiglietta piena d’acqua che ha colpito alla spalla uno degli arbitri. Un fatto grave, che rischia di compromettere l’eventuale svolgimento di gara 3: l’ipotesi di un campo neutro o a porte chiuse è concreta, ma la speranza cagliaritana è che la serie si chiuda nel Capoluogo.

Intanto, l’Halley si gioca il tutto per tutto. Squadra ambiziosa, costruita con l’obiettivo del salto di categoria, nonostante lo sbandamento di gara 1 può contare su un organico esperto e profondo, con elementi di spicco per la categoria come Dieng, Zanzottera e Morgillo. Da scoprire le contromosse studiate dal tecnico Antonio Trullo, che a dispetto del solido curriculum, nell’acceso finale di gara 1 ha agevolato i compiti dell’Esperia facendosi comminare un incredibile “tecnico” per chiesto il timeout a limite già raggiunto.

L’Esperia è pronta

«Dovremo provare a ripetere una partita come quella di gara 1, soprattutto sotto l’aspetto mentale», afferma l’ala della Confelici, Edoardo Maresca, «sotto il profilo tecnico, invece, sarà importante giocare insieme, andare dalle nostre certezze e contare sulla nostra intensità e verve, che in casa soprattutto abbiamo sempre». Il pubblico è pronto a fare la sua parte: «Mi aspetto un ambiente caldo», aggiunge, «abbiamo un’opportunità importante, quella di battere una delle squadre più forti del campionato e conquistarci una finale che meritiamo per come abbiamo affrontato gli ultimi due mesi. In squadra il clima è carico: vogliamo regalarci e regalare alla società e alla gente una finale che a inizio anno era assolutamente inaspettata. Loro verranno qui agguerriti, ma noi non dobbiamo aver paura di nessuno: giochiamo la nostra pallacanestro, poi si vedrà».



