match point Luna Rossa 

Due successi in rimonta, e due con sfoggio di superiorità. Andava a cento all'ora (quasi) nelle acque di Barcellona Luna Rossa che prende il largo con un poker di vittorie su American Magic e che ora spinge la sfida italiana a un passo dalla finale della Louis Vuitton Cup, il torneo di selezione che deciderà l'avversaria di Emirates Team New Zealand per l'America's Cup. Nella sfida al meglio di nove regate previste in questo round di semifinali, il Team Prada Pirelli è avanti 4-0 sulla barca statunitense grazie alla nuova doppietta messa a segno da Spithill, Bruni e compagni.

I match race

Nella prima giornata le partenze non ottimali avevano costretto Luna Rossa a inseguire, per poi rimontare e vincere: nella seconda lo start in entrambe le regate è stato pressoché perfetto e l'AC75 tricolore, complici le migliorate e più favorevoli condizioni del vento (la brezza da Sud è salita a 15 nodi, accompagnata da onda) ha costretto lo scafo Usa a inseguire sempre e mai a impensierire troppo. Condizioni che sono apparse ottimali per il Team Prada che ha raggiunto una velocità di punta super, superando il muro dei 50 nodi e toccando i 51 durante gara-4 vinta alla fine con un paio di secondi di vantaggio. Il bolide dello skipper Max Sirena in alcuni momenti della gara ha viaggiato a circa 95 km l'ora: meglio di quanto ha fatto vedere Ineos, che pure ha sfrecciato oltre i 50 nodi, rifilando 4-0 ad Alinghi, a un passo dall'eliminazione. Due gare, per Luna Rossa, contraddistinte appunto da una partenza ottima e da una saggia condotta di gara. Nessun errore fino al traguardo e sono arrivati il terzo e il quarto punto.

Le parole

«Abbiamo fatto una partenza perfetta, Jimmy è stato molto bravo a posizionare la barca esattamente dove volevamo che fosse sulla linea. Siamo super contenti, perché è andato tutto bene: la barca era velocissima e questo grazie al lavoro incredibile dello shore team e dell'equipaggio a bordo, cominciando dai ciclisti che hanno faticato tanto. Luna Rossa è tornata», le parole del timoniere Checco Bruni. La finale ora è a un passo, un punto solo, volando ancora sull'acqua si può. Già oggi dalle 14.10 nella terza giornata di semifinale i giochi potrebbero essere chiusi. Luna Rossa e Ineos Britannia si danno appuntamento in finale.

RIPRODUZIONE RISERVATA