“Masullas in fiore”, i vincitori 

Si è chiusa, con la cerimonia di premiazione nell’Aula consiliare di Masullas, la 12esima edizione di “Masullas in fiore 2025”. Un concorso reso possibile grazie al supporto del Ceas Parte Montis, della Fondazione Parte Montis, del Comune. «Ogni anno – commenta l’assessora, Manuela Porta - decidiamo di portare avanti questo concorso per far sì che il paese sia bello in ogni suo angolo, utilizzando sia i fiori che materiali di recupero e riciclo, promuovendo così la sostenibilità e la creatività. Quest'anno, in particolare, è stata inserita la nuova categoria “Giardino segreto” per far scoprire angoli nascosti delle abitazioni».

I vincitori sono stati premiati con voucher da spendere nei negozi convenzionati del territorio. Nella categoria “Davanzale fiorito” premi a Anna Paola Pitzalis (prima), Maria Bonaria Grussu e Anna Maria Porcu. Per “Angolo fiorito” la lavanderia di Maria Fabrizia Orgiu, il salone di parrucchiere “Graziella&Susy” e la macelleria “Marmilla Carni” dei fratelli Orgiu. Nella sezione “ArteFlor” riconoscimenti per Claudia Floris, Giovannina Incani e Vincenzo Grussu; per “Giardino segreto” premi a Nucia Murranca, Bonaria Garau e Clotilde Atzei; Anna Maria Porcu ha vinto in “Masullas in fiore social”.

