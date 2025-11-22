VaiOnline
L’iniziativa.
23 novembre 2025 alle 00:39

“Masullas in fiore”, i vincitori 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si è chiusa, con la cerimonia di premiazione nell’Aula consiliare di Masullas, la 12esima edizione di “Masullas in fiore 2025”. Un concorso reso possibile grazie al supporto del Ceas Parte Montis, della Fondazione Parte Montis, del Comune. «Ogni anno – commenta l’assessora, Manuela Porta - decidiamo di portare avanti questo concorso per far sì che il paese sia bello in ogni suo angolo, utilizzando sia i fiori che materiali di recupero e riciclo, promuovendo così la sostenibilità e la creatività. Quest'anno, in particolare, è stata inserita la nuova categoria “Giardino segreto” per far scoprire angoli nascosti delle abitazioni».

I vincitori sono stati premiati con voucher da spendere nei negozi convenzionati del territorio. Nella categoria “Davanzale fiorito” premi a Anna Paola Pitzalis (prima), Maria Bonaria Grussu e Anna Maria Porcu. Per “Angolo fiorito” la lavanderia di Maria Fabrizia Orgiu, il salone di parrucchiere “Graziella&Susy” e la macelleria “Marmilla Carni” dei fratelli Orgiu. Nella sezione “ArteFlor” riconoscimenti per Claudia Floris, Giovannina Incani e Vincenzo Grussu; per “Giardino segreto” premi a Nucia Murranca, Bonaria Garau e Clotilde Atzei; Anna Maria Porcu ha vinto in “Masullas in fiore social”.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il grande gelo

Dalla Barbagia al Montiferru, centro dell’Isola preso d’assalto nonostante disagi e blackout

Da Fonni a Desulo tanti visitatori per ammirare le cime imbiancate dall’abbondante nevicata di ieri mattina 
(Gianfranco Locci, Paola Mura Ruggiu, Giorgio Onano, Joseph Pintus)
1934-2025

«Milano ti ama» La città in lacrime

Mahmood: «Grazie per il tuo tempo» Le rose di Renato Zero e Mario Lavezzi 
Le vacanze.

Bottarga e vernaccia nelle lunghe estati in Sardegna

Ilenia Giagnoni Sara Pinna
L’iniziativa

«Emergenza diabete, la burocrazia rallenta la cura dei pazienti»

L’accesso ai farmaci innovativi avviene in ritardo rispetto alla media 
Energia

«Decreto aree idonee, ci opporremo»

Todde contro il Governo: è un atto di forza che calpesta l’Autonomia speciale 
(ro. mu.)
Il caso

«Canzone orribile, chiedo scusa a tutta Carbonia»

Si autodenuncia l’autore del brano: insulti e calunnie contro mezza città 
Stefania Piredda
l’intervista

«Lo stadio? Cagliari metti l’abito buono»

Carlo Alberto Melis