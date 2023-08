«Masua, un luogo magico» 

Carla Bruni e Nicolas Sarkozy all’ombra del faraglione di Pan di Zucchero. L’irresistibile bellezza selvatica dell’insenatura di Masua e quei suoi tramonti che la rendono uno dei luoghi più suggestivi da immortalare, non ha lasciato indifferente la celebre coppia composta dalla cantautrice, attrice e modella italiana e dall’ex presidente della Repubblica francese, i quali nei giorni scorsi arrivati via mare, sono stati ospiti dello stabilimento balneare della spiaggia della frazione mineraria, il “Warung beach club Masua”.

Il gestore

«Siamo stati onorati della loro presenza - dichiara il titolare dell’attività Matteo Galzerino - ma per rispetto delle personalità, non possiamo rilasciare alcun tipo di commento. Ospitiamo spesso delle celebrità ed è un nostro dovere garantire la massima discrezione». L’attività presente nella spiaggia di Masua nel 2019 ottenne il primo premio “Best beach” alla fiera Sun di Rimini, come migliore stabilimento balneare d’Italia.

La stessa Carla Bruni è rimasta tanto colpita dalla bellezza del luogo, che ha così commentato le proprie impressione sulla propria pagina social personale: «Certi luoghi sono rari e magici - scrive - come le persone che li animano e che li abitano. Certe Regioni del nostro Paese hanno saputo restare intatte, come protette dal caos e dal frastuono del mondo, come conservate nella grazia e nella semplicità. Grazie per questo squisito momento nel vostro paradiso».

L’immagine turistica

Anche il primo cittadino Mauro Usai ha tenuto a commentare la visita inaspettata di una delle coppie più celebri: «Non credo sia molto distante dalla realtà ipotizzare che il lavoro svolto in questi ultimi anni, soprattutto quello effettuato in termini di promozione e valorizzazione dei beni minerari, abbia contribuito in maniera determinante ad un’importante crescita turistica che anno dopo anno conferma i propri progressi. - rimarca il sindaco - La presenza di Carla Bruni e Nicolas Sarkozy , si aggiunge a quella delle migliaia di turisti e ospiti internazionali, che ogni anno si recano e visitano il nostro territorio. Si tratta di una dinamica che fa tanto bene alla promozione turistica di Iglesias e del suo territorio».

