Mastros torna al passato, artigiani protagonisti 

Torra a “su connotu” Mastros in Nùgoro, l’appuntamento nuorese di Autunno in Barbagia. Le Cortes quest’anno rivedranno gli artigiani aprire le porte delle loro botteghe per accogliere i visitatori, anziché andare nella case storiche del Comune. Ci sarà poi il ritorno di Su Coiubìu Nugoresu, con la tradizione del matrimonio nuorese e la vestizione della sposa.

Il 14 e 15 novembre la città si prepara a celebrare il proprio patrimonio culturale con 110 punti di interesse, dove si intrecciano artigianato, cultura, musica e produzioni eno-gastronomiche. Scelta che cerca di riportare al centro i luoghi del lavoro artigiano.

Saranno i visitatori (con visite guidate) a raggiungere i maestri nelle loro botteghe, per osservare da vicino le lavorazioni, conoscere materiali e tecniche e ascoltare le storie che si nascondono dietro ogni manufatto. Una richiesta arrivata dagli artigiani, hanno spiegato ieri nella presentazione in Comune della tappa nuorese. Tra le novità anche Còros in Mastros: sei cori cittadini si esibiranno lungo il percorso e negli spazi museali dell’Isre che aprirà i i musei con un biglietto unico. Torna anche Addòbiu de tenores, a cura dell’associazione Sòtziu tenore nugoresu. Domenica è previsto un concerto del Coro polifonico della Sardegna. La Fondazione Satta, nell’ex casa Buscarini, proporrà invece Il giardino dei bambini, spazio dedicato ai più piccoli. Non mancheranno il comparto agroalimentare, le produzioni manifatturiere, il pane tradizionale, i costumi e i dolci tipici, con la collaborazione con Aspen, e le specialità contadine e le birre artigianali con Coldiretti.

«Abbiamo voluto coinvolgere il pubblico in maniera più partecipata, portandolo nei luoghi in cui vengono realizzati i manufatti», ha spiegato l’assessore alle Attività produttive Pino Mercuri. Per il presidente di Aspen, Roberto Cadeddu, la sfida è valorizzare le produzioni locali e dimostrare come possano reggere anche ai processi di industrializzazione, mentre il presidente della Camera di Commercio, Agostino Cicalò, ha evidenziato la complessità della tappa nuorese.

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