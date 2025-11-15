Mastros, l’intelligenza artigiana 

L’investitura arriva dal museo del Costume, da quel colle di Sant’Onofrio leggermente defilato rispetto al cuore della festa. «I visitatori sono soprattutto a Santu Predu, però posso assicurare che c’è più movimento rispetto a un anno fa», sussurra la guardia all’ingresso della struttura che mette un’Isola in vetrina. L’attesa manifestazione di Autunno in Barbagia, Mastros in Nùgoro, rompe gli indugi e convince. La prima giornata anima il cuore della città, svela una ricerca nuova e quasi ossessiva del sapere artigiano. «Altro che intelligenza artificiale», sentenzia Antonello Delogu, orafo da una vita: «Vogliamo mostrare a tutti l’intelligenza artigiana».

Sos mastros

Il capoluogo si trasforma in un grande laboratorio a cielo aperto, dove arte, artigianato e musica s’incontrano. Dall’antica via Majore fino al quartiere deleddiano, Santu Predu, le cortes hanno regalato un colpo d’occhio accattivante già dalla mattinata di ieri. Le case storiche non hanno deluso: dalla dimora di Francesco Ciusa alla casa dei Contrafforti l’artigianato di qualità s’è preso la scena. «Da sempre ho una passione per il Giappone», dice Francesca Partenza, ideatrice di Cou.cou.ja. «Con le mie creazioni, borse in testa, faccio dialogare questo Paese con la mia Sardegna. Così, le fantasie orientali incontrano l’orbace, dando vita a una commistione perfetta». Borse e accessori ma non solo.

Tradizione in vetrina

A casa Ciusa trovano spazio gli abiti della tradizione, rarissimi, anche con oltre un secolo di vita. Oppure, i gioielli realizzati al momento da Nicola e Antonello Delogu. Padre e figlio, uniti da una sconfinata passione per la filigrana sarda. «Ai visitatori mostriamo soprattutto la lavorazione della “corbula”, un po’ il nostro simbolo. Portiamo avanti una storia lunga più di trent’anni».Pietro Falchi picchietta la pelle di vitello, l’accarezza, mentre la cintura con fibbia in ottone prende forma. L’abito tradizionale è il suo riferimento, ma non impedisce a quest’uomo di Barbagia di guardare oltre e lanciare messaggi ai giovani: «Faccio di tutto, dalle scarpe alle bisacce. I ragazzi potrebbero ottenere grandi soddisfazioni da quest’arte. Però, servono sacrifici». Concetti bene impressi nella mente di Giulia Todde. Nuorese doc, ha scelto la sede del sodalizio “Gli amici del folklore” per svelare la sua passione. «Dipingo quello che mi emoziona», confessa, mentre “coccola” il quadro a cui tiene maggiormente: «Raffigura un dettaglio dell’abito di Nuoro, volutamente senza volto. Perché il protagonista è l’abito, quello che rappresenta». Viviana Pes, di Desacrè, strizza l’occhio alla sostenibilità ambientale. «Le nostre borse? Sono tutte di ecodesign».

Folla

Migliaia di visitatori hanno raggiunto la città, richiamati non solo dal buon cibo ma innanzitutto dalla grande storia che si respira tra questi vicoli. Intanto, da Santu Predu si leva pure una raccolta firme per Beniamino Zuncheddu: «Per restituire dignità alle vittime di errori giudiziari».

RIPRODUZIONE RISERVATA