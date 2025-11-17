VaiOnline
Inciviltà.
18 novembre 2025 alle 00:28

Mastros in Nugoro: trionfo di folla e cumuli di rifiuti 

Ciò che rimane di Mastros in Nugoro è un grande successo di visitatori con un effetto collaterale sgradevole: mucchi di spazzatura sulle strade delle cortes. Gli operatori di ÈComune hanno passato ore intere, di notte, a raccogliere i rifiuti che hanno invaso le vie del centro storico. Segno che il lavoro da fare a livello di educazione e civiltà è ancora tanto.

«Ho seguito personalmente le operazioni di pulizia domenica alle 5 del mattino - dice l'amministratore unico di È-Comune Luisa Anna Sedda -. La squadra addetta alla raccolta è stata eccezionale, non si sono fermati un attimo e non è stato semplice. Sino alle 8 hanno ripulito tutta via Roma, il quartiere di San Pietro e zone limitrofe. La manifestazione è andata benissimo anche per il lavoro fatto dietro le quinte, ma non è mancata l'inciviltà da parte di alcuni nell'abbandonare i rifiuti (in particolare bicchieri di plastica) per terra». La noncuranza degli incivili è stata compensata dagli operai del servizio di pulizia e raccolta cittadino, anche se l'accaduto fa riflettere. «Nonostante la poca sensibilità e inciviltà di alcuni che ci sottolineano quanto lavoro ci sia ancora da fare, ci tengo a ringraziare gli operai di È-Comune per l'impegno e le capacità dimostrate», conclude Sedda.

