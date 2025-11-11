Mastros in Nugoro, la città in vetrina per due giorni 

Artigianato, tradizione e cultura. Il capoluogo barbaricino nel prossimo weekend metterà in vetrina le sue eccellenze in Mastros in Nugoro, tappa del circuito “Autunno in Barbagia”, promossa dal Comune, dalla Camera di Commercio e dall’Aspen con il contributo della Fondazione di Sardegna. «Siamo contenti – dice il sindaco Emiliano Fenu – di presentare un programma interessante, frutto di un lavoro che ha visto il contributo di tantissimi attori». L’assessore alle Attività produttive Pino Mercuri approfondisce il programma. «Abbiamo lavorato con impegno a Mastros in Nugoro ben consapevoli di quanto la manifestazione sia sentita dalla città- sottolinea Mercuri -, circostanza confermata dalle proposte di collaborazione arrivata dalle tante associazioni che contribuiranno a rendere Nuoro attrattiva e vivace. Anche grazie alla collaborazione di musei e scuole.

Suggestiva la colonna sonora della due giorni (15 e 16 novembre) garantita da cori polifonici e tenores nelle chiese del Rosario, di Santa Croce e di San Carlo. Da vedere i laboratori artigianali ospitati a Casa Ciusa e piazza Satta e gli stand dedicati ai piatti tradizionali.

Secondo Roberto Cadeddu, presidente Aspen, la tappa nuorese di “Autunno in Barbagia” deve «diventare il punto di riferimento dell’intero circuito», mentre per il presidente della Camera di commercio Agostino Cicalò: «l’indiscusso successo del circuito con riferimento alla tappe di Nuoro e Lollove, rappresenta un’occasione per rafforzare l’impegno e l’investimento». Tutti i musei saranno aperti (Isre, Museo Archeologico, Man, Museo della ceramica, Museo deleddiano e Spazio Illisso) «L’Archeologico – dice il direttore Antonio Cosseddu - avrà un programma speciale ricco di eventi, mostre e collaborazioni». Uno spazio verrà riservato alle produzioni locali con gli stand organizzati da Coldiretti Nuoro -Ogliastra.

