Mastros in Nugoro, città invasa da tanti visitatori 

Fine settimana affollato in città in occasione di Mastros in Nùgoro, all’interno del circuito di Autunno in Barbagia. Tanti i visitatori giunti ieri, altrettanti previsti oggi, accompagnati anche dalle 36 giovanissime guide dell’istituto tecnico Satta di Nuoro in lingua italiana e inglese. I visitatori hanno potuto godere della ricca offerta di enogastronomia, artigianato e cultura tra dimostrazioni ed eccellenze. Ieri a partire dalle 9.30 apertura delle botteghe artigiane, studi artistici, mostre, esposizioni, fiere, mercati, degustazioni e itinerari. La musica ha accompagnato i nuoresi e i turisti in tutto il percorso tra le “cortes”, rendendo l’atmosfera più spensierata. Irrinunciabile la vestizione dell’abito nuorese tra curiosità e approfondimenti, ma anche l’iniziativa “Coros in cresia” con i cori cittadini impegnati in una serie di concerti nelle chiese storiche. La gastronomia punta autenticità e ricerca delle materie prime, tra birre artigianali, il classico filindeu, vino e miele biologico, sebadas, pane carasau, pane frattau; disponibili anche proposte vegetariane e senza glutine. Canti e balli hanno allietato e allieteranno le serate, più attivi che mai musei, spazi culturali e spettacoli teatrali. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA