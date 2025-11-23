VaiOnline
Al sa’e’ Marina.
24 novembre 2025 alle 00:41

Mastropietro lancia il Vecchio borgo 

Ovodda 0

Vecchio B. Sant’elia 1

Ovodda (4-4-2) : Angioi, Mele (1’ st Caria), Al. Soru, Patteri, Aug. Sedda (7’ st T. Biscu), Pes, R. Biscu (21’ st Lai), St. Soru, El Marrackchi, Bilea, Lopes. In panchina Mozzo, Bua, Murgia, Marras, Lai, Vacca, Mattu. Allenatore Moro.

Vecchio Borgo Sant’Elia (4-4-2) : Santilli, Fofana, Pinna, Sylla (25’ Carrilho), Vieira, Cara, Ghiani, G. Murgia, S. Murgia, Mastropietro, Ataldi. In panchina Porceddu, Melis, Limbardi, Piga, Martinez, Putzu, Siddi, Scano. Allenatore Murgia.

Arbitro : Sari di Alghero.

Rete : pt 25’ Mastropietro.

Ovodda. Blitz del Vecchio Borgo Sant’Elia che viola il campo dell’Ovodda con il risultato di 1-0. Gara in forse fino alla fine a causa del campo coperto dalla neve e liberato dopo un gran lavoro da parte dei responsabili della società di casa.

Al 25’ è il Vecchio Borgo a sbloccare il risultato grazie alla rete siglata da Mastropietro. L’Ovodda prova a rimanere in partita, e al 35’ ha una bella occasione con S. Biscu, che di testa non concretizza. Al 25’ della ripresa T. Biscu calcia di poco a lato. Al 32’ ancora Ovodda in avanti con la conclusione pericolosa di Mattu, ma il risultato non cambia più fino al fischio finale. Padroni di casa sempre ultimi in solitudine (a. d.)

