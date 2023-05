Mastri birrai al caseificio mai aperto 

Da caseificio a birrificio. Nuova vita per la struttura nella zona artigianale Gibbas Altas, nata 20 anni fa per dare un futuro al latte prodotto dai 30 mila capi ovi-caprini di Arbus, costata un milione di euro e invecchiata senza mai aprire le porte. La svolta con la richiesta al Comune di un gruppo di giovani che producono birra e dei titolari di una cantina vitivinicola per un cambio di destinazione d’uso del fabbricato, non più adibito alla lavorazione del latte per mozzarelle e yogurt, ma per produrre birra e vini.

Il progetto

«L’impegno di dare una nuova veste al caseificio – dice il sindaco Paolo Salis – rientra nel programma delle opere pubbliche. L’invito dei nostri concittadini, pronti a mettere in funzione un impianto diversamente destinato a cadere a pezzi, ha accelerato l’iter burocratico da seguire». Il primo passo è stata la richiesta alla Regione del cambio di destinazione. «La proposta – aggiunge Salis – è stata accolta. Dobbiamo precisare nei dettagli quali sono i nuovi prodotti e specificare che si tratta di attività che impegnano mano d’opera, ovvero le finalità per cui l’opera fu finanziata con 800 mila euro. Non sarà il latte dei nostri pastori, ma due attività artigianali di lavoratori locali, con la volontà dichiarata di voler fare qualcosa per il nostro paese. Il vantaggio è partire subito. Ripensare al vecchio progetto con la sostituzione degli impianti non più a norma, ignorando che in ogni caso manca l’offerta, sarebbe una sconfitta annunciata».

I produttori

L’anima dell’iniziativa sono tre giovani di 30 anni – Alberto Pinna, Matteo Cancedda e Omar Putzolu – uniti nel progetto “Arabus been”. Alberto è il mastro birraio e parla anche a nome dei due amici d’infanzia: «Premetto che produrre birra è un lavoro, nel nostro caso non l’unico, facciamo altro. La birra nasce dal sogno comune di promuovere il nostro paese. Fino ad oggi ci siamo appoggiati a birrifici del territorio, averne uno in casa nostra è l’obiettivo». All’apertura dell’impianto c’è anche l’interesse della società vitivinicola Gibbada di Luigi Secchi: «Sono emigrato a Venezia all’età di 15 anni. Da allora il mio lavoro è stato davanti a cibo e bottiglie di vino. Il sogno nel cassetto di tornare nel mio paese per rivalorizzare antichi vitigni e metodi per la produzione di vini autentici si è avverato otto anni fa. La cantina spero che arrivi molto presto, anche perché sarebbe un modo di salvare dal degrado un’incompiuta».