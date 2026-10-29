Mastinu dà la carica alla Torres per Pescara 

«Peppe Mastinu ci ha chiesto di non mollare». Il tecnico Alfonso Greco rivela una ulteriore motivazione che animerà la Torres nella ostica trasferta di Pescara (domani alle 14.30) nel match spareggio tra due formazioni appaiate al quarto posto. Senza otto giocatori, i rossoblù provano ancora a superare qualsiasi difficoltà e a ribaltare il pronostico contro una squadra che, come sottolinea l’allenatore Greco, «è stata costruita per vincere il campionato» e tornare in Serie B. «Al di là dell’emergenza noi giocheremo sempre col nostro spirito, che è sempre stata la nostra forza e lo è ancora di più in questa stagione».

Gli assenti

Non rientra nessuno. Il tecnico Greco ha fatto una sorta di scaletta dei possibili recuperi. Il più vicino è quello del capitano Scotto: «Se non rientra col Pescara ci sarà col Latina». Il centrocampista Pennington e il difensore Nunziatini «rientreranno tra due settimane, dopo il Latina». Da verificare il difensore Kebbeh, e il trequartista Lunghi, mentre la punta Di Stefano ne avrà ancora per tre settimane. «Per la punta Sorrentino i tempi sono molto lunghi». Assenze condizionanti anche tatticamente, ma l’allenatore rossoblù chiarisce: «Zecca può fare pure la punta e Corsinelli può giocare in mezzo al campo. Fortunatamente ho ragazzi duttili».

I controlli

Dopo ulteriori accertamenti e consulti tra il giocatore, lo staff medico rossoblù e il dottor Pinna (Primario della Aoui di Verona), si è deciso di rinviare tra 30 giorni qualsiasi decisione in merito all’infortunio rimediato da Giuseppe Mastinu nel corso del match contro il Guidonia. Questo permetterà di svolgere esami intermedi che consentiranno di analizzare al meglio lo stato della doppia frattura alle vertebre cervicali e decidere se ricorrere a operazione chirurgica o no. Intanto Mastinu ha scritto sui social: «Ci tenevo a ringraziare tutte le persone che in questi giorni difficili, mi hanno sostenuto in ogni modo, dalla società ai tifosi, dalla mia famiglia ai miei amici più cari, ma soprattutto tutti coloro che, anche da lontano e in maniera non scontata, mi hanno manifestato il loro affetto e vicinanza, facendo sì che questi giorni fossero meno difficili. Ancora non so quale e come sarà il mio futuro, ma a prescindere da ogni scenario, mi gratifica essere circondato da tanto affetto. Ora non mi resta che aspettare, con la speranza che il futuro mi possa riservare ciò che ho avuto finora. Grazie ancora a tutti. Con affetto e riconoscenza».

RIPRODUZIONE RISERVATA