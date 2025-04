Masterclass verstappen 

Suzuka. Solo Max, fortissimamente Max. Il fine settimana magico di Verstappen in Giappone é un diadema impreziosito dal diamante della quarta vittoria consecutiva a Suzuka. Costruita fin dalla pole strappata alle McLaren ed al termine di 53 giri condotti tutti da leader, a parte il breve intervallo coinciso con i cambi gomme. Nel mondiale piloti Lando Norris resta primo con 62 punti, ma Verstappen si é portato a 61. Oscar Piastri é terzo a 49.

Fenomeno italiano

Con le Ferrari ancora una volta in ombra, le note positive per l'Italia le ha suonate un sempre più convincente Andrea Kimi Antonelli, sesto al traguardo. Il ragazzo bolognese, presto alle prese con gli esami di maturità, non solo ha chiuso con il miglior tempo sul giro in gara, ma dal 22° al 31° é stato in testa. A 18 anni, 7 mesi e 11 giorni é così diventato il più giovane di sempre a riuscirci nella storia della F1, battendo di 3 giorni il record che apparteneva proprio a Verstappen. «Sto facendo sempre più esperienza, imparo a capire quanto posso spingere la macchina, soprattutto in qualifica», ha raccontato il rookie, sesto davanti a Lewis Hamilton del quale ha preso il posto in Mercedes. «Anch'io sono rimasto sorpreso del mio passo».

Il capolavoro

Il quattro volte campione del mondo non ha sbagliato nulla, dimostrando che non rinuncerà alla corona senza lottare. Ha accompagnato per mano la sua Red Bull al successo, nonostante la pressione di Norris e Piastri, al traguardo secondo e terzo. I due papaja non hanno però mai azzardato un vero attacco all'olandese. L'unico tentativo, di Norris, si é concretizzato in occasione del passaggio dalle medie alle dure, quando ha accennato un sorpasso sulla destra, lungo la corsia di uscita dai box, ma é stato respinto nell'erba.

Le Rosse

Sotto il cielo fattosi nuvoloso é parso invece ancora sbiadito il rosso Ferrari. Charles Leclerc ha confermato il quarto posto della griglia; Hamilton - unico tra i primi 15 a montare le hard al via - ha chiuso settimo senza trarre gran giovamento dalla diversa strategia. La SF-25 continua ad accusare un gap di 2-3 decimi al giro dalla migliore concorrenza, ha ammesso il team principal Fredric Vasseur: «Il quadro attuale è questo e dobbiamo lavorare partendo da qui». «Sono contento del feeling, che é migliorato, ed ho le idee più chiare per le prossime gare. Ma non posso sorridere quando sai che ce l'hai messa tutta, che tutto é andato al meglio, ma arrivi quarto perché come squadra non potevi fare di più», si é rammaricato Leclerc. «Spero che a partire dal Bahrain avremo più performance».

RIPRODUZIONE RISERVATA