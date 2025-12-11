VaiOnline
Ieri su Sky la prima puntata
12 dicembre 2025 alle 00:33

“Masterchef”, via! Ma ai fuochi di Sky non ci sono sardi 

Il polpo con fave e cicoria di Giuliana che, ultima di tredici figli, finalmente pensa a sé. Il fegato di Dunia che, vittima di tre ischemie, ha ricominciato a parlare grazie al marito. E poi la star, Luciano, 92 anni, che prepara i muscoli alla spezzina mentre ricorda la moglie Miriam. Tante storie, tante umanità, un unico comune denominatore: la passione per la cucina.

Si riaccendono le piastre di MasterChef Italia, ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e Now. Per conquistare Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, insieme per il settimo anno, gli aspiranti chef sono arrivati da ogni parte d’Italia e non solo: Albania, Brasile, Belgio, Malesia, Marocco.

Manca la Sardegna nella prima puntata del cooking show Sky Original ma la corsa per la Masterclass è lunga e sono ancora tanti i concorrenti in attesa di giocarsi i Live Cooking, prima dietro le quinte e poi per 5 minuti (o 10 scegliendo l’all-in) davanti ai giudici, nel nome della sostenibilità e del rispetto per il cibo.

E intanto, in attesa dei prossimi episodi, le immagini che anticipano la stagione mostrano il bastione di Saint Remy in tutto il suo splendore: la passeggiata coperta e la maestosa terrazza Umberto I sono state il set di una delle fasi del programma, per il momento ancora top secret.

