Masterchef parte ma senza i sapori della nostra Isola 

Stagione nuova, regole nuove, un solo motto - «Tutto può succedere» - ma in gara, purtroppo, nessun sardo. Ha preso il largo ieri, in prima serata su Sky e in streaming su NOW, la nuova stagione di MasterChef Italia, il cooking show più amato dagli italiani e non solo, giunto alla 14 edizione, fra tante novità e qualche punto fermo. Sotto l’occhio vigile della giuria, composta per il sesto anno dal rodatissimo trio di chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli - affiancati, novità dei Live Cooking, dallo chef vedetta Chiara Pavan - decine di aspiranti cuochi si sono dati battaglia per 3 «sì» e il famoso grembiule bianco.

Fornelli roventi

Diversi, ma tutti accomunati dal sogno di diventare il prossimo MasterChef Italiano, i concorrenti si sono giocati tutto ognuno in 45 minuti. Tra i migliori Reza, nato in Iran, fuggito per motivi politici e cresciuto a Parigi, a MasterChef si è giocato l’“all-in”, la novità, per cui, in cambio di 5 minuti in più per concludere il piatto, bisogna convincere tutti e tre i giudici o si è fuori. Il suo astice “Io catalana” ha convinto tutti; Catia, da Capri, anche lei “all in” con la sua “Insalata ’e mare chic” e Mary, forse un filino troppo convinta, ma la sua “Carbodulce”, alla fine, ha convinto anche i giudici. E ancora, il giovane Gaetano, da Trapani, con il suo “Gnothi Sauton”; Ilaria, tra palloncini e ravioli ripieni, ma anche Giulio, da Pisa, che ha omaggiato sua nonna con “È venerdì”, baccalà lardellato su vellutata di ceci: 3 «sì».

Blind Test

Tra le novità di quest’anno, il Blind Test, un test al buio, con cui ognuno dei giudici, sarà chiamato a rivalutare, senza conoscere l’abbinamento piatto-aspirante chef, i concorrenti che non lo avevano convinto alla prima prova e che rimasti in stand by, cucineranno di nuovo, nella speranza di convincere finalmente anche l’ultimo giudice e accaparrarsi un posto nel programma. Una seconda chance concessa, tra gli altri, ad Alessia, da Parma, ragazza immagine, col sogno della ristorazione, per il suo petto di piccione; Claudio, brindisino, dall’officina ai fornelli in un fiume di lacrime e un piatto “Come non lo volevo”; Martina, toscana di stanza a Vicenza, che accompagnata da un teschio di coniglio, il suo portafortuna, ha cucinato tagliolini con cervella; il contadino Simo, con le uova delle sue galline nel “Nido di pita” e Ludovico, 19 anni, da Busto Arsizio, che ha presentato “Dal fiume alla terra”. Chi passera? Il verdetto nella prossima puntata. (red. spet.)

RIPRODUZIONE RISERVATA