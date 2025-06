“MasterChef”, cuochi buttate la pasta 

Ore 13 di ieri, Cagliari, Bastione di Saint Remy. Un furgone rosso, senza scritte, si avvicina lentamente alla terrazza Umberto, dove già ci sono i preparativi del Festival Marina Cafè Noir. Dal cassone iniziano a essere scaricati, uno dopo l’altro, banchi in acciaio e lavelli da cucina. Sono una decina in tutto, avvicinati e disposti ordinatamente nell’angolo panoramico più vicino alla Torre che dà su piazza Costituzione. Da lì, la vista è unica: un affaccio diretto su Calamosca e sul porto, anche se il cielo è carico di nuvole annuncia pioggia.

Passanti e turisti iniziano ad avvicinarsi incuriositi. Alcuni provano a chiedere informazioni, altri osservano in silenzio, tra foto ricordo e supposizioni. Tutti si fanno la stessa domanda: cosa stanno montando? La risposta, in realtà, circolava già da qualche giorno: “MasterChef” ha scelto Cagliari come una delle tappe della prossima stagione, e l’allestimento della cucina all’aperto nel monumento cagliaritano lo conferma. Nonostante nessuno del team tecnico rilasci dichiarazioni ufficiali, alcuni dettagli parlano da soli: tra i tecnici in azione, si intravedono magliette con il logo del programma, oltre a una delibera della Giunta comunale. E oggi, con l’arrivo dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, il primo ciak.

Nel giro di pochi minuti, l’area viene delimitata da un nastro bianco e rosso, a indicare che lì si svolgeranno operazioni riservate. Subito dopo, arrivano altre attrezzature un carrello pieno di cavi e strumenti elettronici. Ancora altre scatole nere con il logo “MasterChef” ben visibile, contenenti probabilmente materiali tecnici o utensili di scena. L’allestimento si fa sempre più articolato. Spuntano pannelli per le luci, supporti in ferro e altri rotoli di cavi. Tecnici e scenografi si muovono in sincronia. La terrazza si trasforma rapidamente in un set televisivo, in silenzio e senza proclami. I dialoghi sono rapidi e le risposte vaghe.

Il vento soffia, spazzando le nuvole e rendendo meno torrida la mattinata. Intanto, aumenta il via vai: qualcuno pensa si tratti di un’installazione di Marina Café Noir. Ma questa volta c’entrano poco libri e reading: i banchi da lavoro, le luci, le cassette di attrezzi e il logo inconfondibile dicono altro.

La terrazza del Bastione, già set naturale amato da turisti e cagliaritani, si prepara così a diventare protagonista tv. Cagliari entrerà nel circuito delle città scelte da MasterChef per le sue sfide esterne, portando l’isola tra i fornelli del prime time. La città continua così a farsi scoprire dalle grandi produzioni. E, ancora una volta, si racconta con ciò che ha di più reale: la luce, la storia, il paesaggio e, naturalmente, la cucina.

