“MasterChef 2023”,  Bubu sulla balconata ma la prova è dura 

Poco prima del momento decisivo le sue parole sono state chiare. «Voglio dimostrare ai giudici di non essermi perso per strada». E Bubu Gargiulo ha tenuto fede alla sua promessa, conquistando l’accesso alla decima puntata di “MasterChef 12” che andrà in onda su Sky giovedì prossimo. Ieri, in occasione della nona puntata, il cagliaritano si è reso protagonista di una dimostrazione di carattere notevole durante il temutissimo Pressure Test che è stato costretto a sostenere rimanendo escluso dalla prova in esterna, dopo due prestazioni sottotono nella Mystery Box e nell’Invention Test con la presenza del celebre ospite Giancarlo Perbellini. Le cose sembravano mettersi male per il diciannovenne: nella Mystery Box non viene chiamato per l'assaggio e nell’Invention Test non riesce a riprodurre la zuppa di pesci con ravioli.

I giudici Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri non usano mezzi termini. «Non ci aspettavamo da te simili errori». Il ritorno del terzo giurato Giorgio Locatelli sembra dare nuova verve al giovane che supera il Pressure Test al primo step guadagnandosi la balconata con un piatto cucinato in 13 minuti - dei 30 a disposizione - incentrato su caviale e ciliegie. «Sali in balconata: stai prendendo consapevolezza di te stesso», le parole di Cannavacciuolo. Parole di cui l’aspirante chef farà tesoro.

RIPRODUZIONE RISERVATA