Master, Zappacosta  è prima a bacu abis 

La storia l’hanno fatta in diciotto, la migliore è stata Valeria Zappacosta. Ieri a bacu Abis è andato in scena il 1° campionato italiano di ciclismo su strada per donne Master, organizzato dalla Monteponi Iglesias a corollario del Giro delle Miniere, su un percorso di tre giri con 63 chilometri complessivi da percorrere a dispetto o con il favore del maestrale a seconda dei tratti. Sulle prime asperità, in cinque hanno fatto la differenza ed è stata brava a infilarsi la sulcitana Simona Cerquetti. Poi, nel finale, l’accordo è finito e Valeria Zappacosta è stata lesta a guadagnare i metri decisivi per indossare il tricolore. Dopo l’arrivo della Cerquetti, quinta, è passato del tempo prima che si presentassero le altre 12 (una si è ritirata), con Nadia Cherchi 6ª ed Eleonora Pilloni 7ª. ( c.a.m. )

Ordine d’arrivo : 1. Valeria Zappacosta (W1, Hair Gallery CT) km 63 in 1.50'10'”, 2. Michela Gorini (W5, Team F. Coppi) a 18”, 3. Morgana Grandonico (Ews, Diemme Sport) st, 4. Valentina Zuco (W4, De Rosa Santini) a 47”, 5. Simonetta Cerquetti (W6, Monteponi) st, 6. Nadia Cherchi (W6, Donori Bt), 7. Eleonora Pilleri (W5, Bike Academy), 8. Cristiana Atzori (W3, id.), 9. Anna Carla Piredda (W5, Dimonios Bike), 10. Manola Ginetta Nieddu (W4, id.).

