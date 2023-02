Master sui sistemi aerospaziali  

Chiusura e cerimonia di consegna delle pergamene del Master in Ingegneria dei sistemi aerospaziali e in Security awarness, organizzati dal Distretto aerospaziale della Sardegna (Dass) in collaborazione con il Crs4. I due master, finanziati dalla Regione con 160mila euro e destinati alla formazione di laureati occupati o in cerca di occupazione, sono stati attivati a Cagliari a ottobre 2021 e si sono conclusi a novembre scorso, con un totale di 23 partecipanti, ciascuno dei quali ha ottenuto una borsa di studio di 1000 euro.

«Co-progettiamo una nuova visione di Sardegna formando i nostri giovani nella loro terra», sottolinea l’assessora al Lavoro Ada Lai. «Il presidente Solinas ci chiede un cambio di passo nella gestione delle risorse: formazione mirata, politiche attive del lavoro finalizzate all’inserimento lavorativo, investimenti massicci in innovazione, digitale, nuove tecnologie e reti infrastrutturali. Nell’Isola abbiamo competenze, risorse e strutture per formare i nostri talenti. I finanziamenti del Pnrr rappresentano una grande opportunità per una formazione di qualità che garantisca l’occupazione». (e. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA