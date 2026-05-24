Master plan con ville e campo da golf 

È il master plan brasiliano per la Gallura, un’operazione da centinaia di milioni di euro. Il colosso immobiliare Jhsf vuole la nuova Costa Smeralda a Porto San Paolo. Un piano ambizioso (ville, un albergo a cinque stelle, campo da golf e porto turistico) che ha messo in allarme la Giunta regionale, perché i verdeoro (per accelerare i tempi) stanno utilizzando la procedura speciale Zes (rapporto diretto tra governo nazionale e Comune di Loiri Porto San Paolo, caso unico in Sardegna). Per la prima volta parla Alberto Biancu, l’amministratore della società sardo brasiliana Tavolara Bay. Biancu dice subito: «Cerchiamo l’intesa con la Regione. Solo il 3 per cento delle aree sarà interessato dall’edificazione».

Alberto Biancu, come nasce questa operazione?

«Il contatto è nato attraverso relazioni comuni. La Jhsf ha riconosciuto le caratteristiche uniche di Porto San Paolo e della Gallura, per identità, paesaggio e posizione strategica. Sono stato in Brasile e Uruguay. A Punta del Este sono riusciti a creare un modello capace di mantenere servizi e attività aperti tutto l’anno».

Cosa sta succedendo a Porto San Paolo, le iniziative sono due?

«Il progetto, la realizzazione di una nuova destinazione turistica, si sviluppa in più fasi e riguarda aree e procedure differenti, che spesso vengono erroneamente sovrapposte. La procedura oggi effettivamente avviata riguarda Punta La Greca e la trasformazione della villa esistente, e delle aree pertinenziali, a fini turistico-ricreativi senza aumento delle volumetrie. Questa richiesta è stata approvata dalla struttura Zes ed è all’esame del Consiglio dei Ministri. Il punto centrale è che l’area passa da un utilizzo privato a una finalità turistico-ricreativa. La fase successiva riguarda l’eventuale sviluppo dell’albergo, delle ville e dei servizi collegati in un’altra area di Porto San Paolo, ed è tutto in una fase preliminare di confronto con Regione, Comune ed enti competenti. Ad oggi non esiste alcun progetto formalmente presentato. Su questo punto si è generata molta confusione, ma il Comune ha fatto chiarezza».

Si stia profilando uno scontro con la Regione. Siete consapevoli di questo?

«Parliamo di un progetto che coinvolge temi urbanistici, paesaggistici e istituzionali importanti, è normale che esistano valutazioni e posizioni differenti. Con la Regione Sardegna il dialogo è aperto e continuo. Il nostro obiettivo non è forzare i passaggi, ma costruire un percorso condiviso e sostenibile, nel pieno rispetto delle norme, del contesto paesaggistico e ambientale e delle prerogative degli enti. Il piano è impostato su un modello a bassa densità, solo il 3 per cento circa delle aree sarà interessato dall’edificazione, mentre la restante parte rimarrà destinata a spazi aperti e verde».

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